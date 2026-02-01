太報

台灣攝影師追拍「海中法拉利」 上萬次失敗拚出1張得獎照

簡竹君
台灣攝影師高國維這張「馬林魚與潛水人」，在「海洋藝術水下攝影比賽」獲廣角獎項的二獎。George Kao｜Ocean Art 2025
台灣攝影師高國維這張「馬林魚與潛水人」，在「海洋藝術水下攝影比賽」獲廣角獎項的二獎。George Kao｜Ocean Art 2025


全球最大水下攝影獎「海洋藝術水下攝影比賽」，1月公布2025年得獎名單，台灣攝影師高國維的｢馬林魚和潛水人｣在廣角獎項中榮獲二獎。他說馬林魚游速快堪稱魚中超跑、海中法拉利，由於速度太快，他拍了好些「沒頭沒尾」照片，這張完整馬林魚和潛水人的得獎照，背後有上萬張失敗作。

海洋藝術水下攝影比賽（Ocean Art Underwater Photo Competition）」由《水下攝影指南（Underwater Photography Guide）》主辦，今年有來自90國攝影師參賽，獎金與獎品總值達6萬美元（約189萬元台幣）。本文所刊圖片獲主辦單位、高國維授權。

廣告
馬林魚游速超快，高國維拍了多張「沒頭沒尾」的失敗作。高國維提供
馬林魚游速超快，高國維拍了多張「沒頭沒尾」的失敗作。高國維提供

高國維（George Kao）接受《太報》採訪表示，去年11月與新婚妻到墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）的馬格達萊納灣（Magdalena Bay）度蜜月，夫妻是潛水認識，都熱愛水下攝影，而他這張得獎照中的潛水人正是新婚嬌妻。

馬林魚游速超快，高國維拍了多張「沒頭沒尾」的失敗作。高國維提供
馬林魚游速超快，高國維拍了多張「沒頭沒尾」的失敗作。高國維提供

每年10月到12月，馬格達萊納灣都有上演沙丁魚生死搏鬥，成群的沙丁魚形成巨大餌球移動，引來大量馬林魚、海獅等追逐、衝擊、捕食。

高國維說馬林魚是海中速度最快的魚之一，在水下要讓鏡頭追著「海中法拉利」實屬不易，他的得獎照背後至少上萬張失敗作，所幸太座與馬林魚的合影獲獎，為這趟蜜月旅行留下浪漫見證。

馬林魚追逐餌球。高國維提供
馬林魚追逐餌球。高國維提供
沙丁魚餌球。高國維提供
沙丁魚餌球。高國維提供
馬林魚在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay）海域追逐餌球。高國維提供
馬林魚在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay）海域追逐餌球。高國維提供
馬林魚與海獅在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay）海域追逐餌球。高國維提供
馬林魚與海獅在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay）海域追逐餌球。高國維提供
馬林魚在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay）海域追逐餌球。高國維提供
馬林魚在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay）海域追逐餌球。高國維提供
台灣攝影師高國維在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay），拍攝馬林魚獵食餌球。高國維提供
台灣攝影師高國維在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay），拍攝馬林魚獵食餌球。高國維提供
台灣攝影師高國維在墨西哥下加利福尼亞州的馬格達萊納灣（Magdalena Bay），拍攝馬林魚追逐沙丁魚餌球。高國維提供
台灣攝影師高國維在墨西哥下加利福尼亞州的馬格達萊納灣（Magdalena Bay），拍攝馬林魚追逐沙丁魚餌球。高國維提供
海獅追逐、搶食餌球時發生爭執。高國維提供
海獅追逐、搶食餌球時發生爭執。高國維提供

水下攝影指南（Underwater Photography Guide）

facebook

instagram

更多太報報導
媽媽上面產卵、爸爸下面張嘴接 「口孵」滿嘴都是下一代
沖繩深潛2週只為等一個哈欠 「疲憊的魚」奪攝影賽最大獎
死1名觀光客、滅門10隻澳洲野犬 昆士蘭政府「毀滅性」做法挨轟

其他人也在看

孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了　批禮金公審大會「無理取鬧」

孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了　批禮金公審大會「無理取鬧」

【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活

緯來新聞網 ・ 12 小時前23則留言
「雅方」千金正面照曝！　00後幫老爸重生數十年老牌

「雅方」千金正面照曝！　00後幫老爸重生數十年老牌

知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。

中天新聞網 ・ 19 小時前25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲

Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲

Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲

EBC東森娛樂 ・ 17 小時前25則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣

張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣

中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前604則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼

39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼

娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。

民視 ・ 13 小時前2則留言
去LuLu婚禮紅包6600　嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚

去LuLu婚禮紅包6600　嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...

FTNN新聞網 ・ 1 天前77則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了　公開「最大導火線」

突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了　公開「最大導火線」

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前10則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度　鄭明典這樣看

比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度　鄭明典這樣看

1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前16則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了　「真實心聲」曝光

離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了　「真實心聲」曝光

「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前22則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業

開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業

開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業

EBC東森新聞 ・ 15 小時前44則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」　嘻小瓜曬私訊：願意再補

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」　嘻小瓜曬私訊：願意再補

嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...

CTWANT ・ 1 天前104則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐　完整名單一次看

45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐　完整名單一次看

國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。

鏡報 ・ 16 小時前12則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物　4歲、6歲童送醫宣告不治

影/台中31歲母餵食2子不明藥物　4歲、6歲童送醫宣告不治

台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。

中天新聞網 ・ 1 天前116則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉　驚人場面全被拍

太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉　驚人場面全被拍

男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前5則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐

【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐

台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。

Yahoo股市 ・ 1 天前3則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始　怨總統之路遭斷

柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始　怨總統之路遭斷

即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。

民視 ・ 16 小時前80則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」　3000公尺高山有下雪機率

濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」　3000公尺高山有下雪機率

今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前2則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口　美女牙醫：我21年沒蛀牙

刷完牙「先做這件事」再漱口　美女牙醫：我21年沒蛀牙

牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。

鏡報 ・ 1 天前15則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝　疑早與國際毒梟勾結

超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝　疑早與國際毒梟勾結

全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前23則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀

在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀

立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......

風傳媒 ・ 20 小時前112則留言