台灣攝影師追拍「海中法拉利」 上萬次失敗拚出1張得獎照

台灣攝影師高國維這張「馬林魚與潛水人」，在「海洋藝術水下攝影比賽」獲廣角獎項的二獎。George Kao｜Ocean Art 2025



全球最大水下攝影獎「海洋藝術水下攝影比賽」，1月公布2025年得獎名單，台灣攝影師高國維的｢馬林魚和潛水人｣在廣角獎項中榮獲二獎。他說馬林魚游速快堪稱魚中超跑、海中法拉利，由於速度太快，他拍了好些「沒頭沒尾」照片，這張完整馬林魚和潛水人的得獎照，背後有上萬張失敗作。

「海洋藝術水下攝影比賽（Ocean Art Underwater Photo Competition）」由《水下攝影指南（Underwater Photography Guide）》主辦，今年有來自90國攝影師參賽，獎金與獎品總值達6萬美元（約189萬元台幣）。本文所刊圖片獲主辦單位、高國維授權。

廣告 廣告

馬林魚游速超快，高國維拍了多張「沒頭沒尾」的失敗作。高國維提供

高國維（George Kao）接受《太報》採訪表示，去年11月與新婚妻到墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）的馬格達萊納灣（Magdalena Bay）度蜜月，夫妻是潛水認識，都熱愛水下攝影，而他這張得獎照中的潛水人正是新婚嬌妻。

馬林魚游速超快，高國維拍了多張「沒頭沒尾」的失敗作。高國維提供

每年10月到12月，馬格達萊納灣都有上演沙丁魚生死搏鬥，成群的沙丁魚形成巨大餌球移動，引來大量馬林魚、海獅等追逐、衝擊、捕食。

高國維說馬林魚是海中速度最快的魚之一，在水下要讓鏡頭追著「海中法拉利」實屬不易，他的得獎照背後至少上萬張失敗作，所幸太座與馬林魚的合影獲獎，為這趟蜜月旅行留下浪漫見證。

馬林魚追逐餌球。高國維提供

沙丁魚餌球。高國維提供

馬林魚在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay）海域追逐餌球。高國維提供

馬林魚與海獅在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay）海域追逐餌球。高國維提供

馬林魚在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay）海域追逐餌球。高國維提供

台灣攝影師高國維在墨西哥馬格達萊納灣（Magdalena Bay），拍攝馬林魚獵食餌球。高國維提供

台灣攝影師高國維在墨西哥下加利福尼亞州的馬格達萊納灣（Magdalena Bay），拍攝馬林魚追逐沙丁魚餌球。高國維提供

海獅追逐、搶食餌球時發生爭執。高國維提供

水下攝影指南（Underwater Photography Guide）

facebook

instagram

更多太報報導

媽媽上面產卵、爸爸下面張嘴接 「口孵」滿嘴都是下一代

沖繩深潛2週只為等一個哈欠 「疲憊的魚」奪攝影賽最大獎

死1名觀光客、滅門10隻澳洲野犬 昆士蘭政府「毀滅性」做法挨轟