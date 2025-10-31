台灣攝護腺癌年發生9千多例 頻尿、排尿困難可能是警訊

攝護腺癌已成為台灣男性發生率第三高的癌症，死亡率則排名第六位。國民健康署提醒，男性若出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治療，把握治療黃金期。

113年攝護腺癌死亡人數為1,897人，標準化死亡率每10萬人7.8人，死亡率排名第六。（示意圖／Pixabay）

根據111年癌症登記報告及113年死因統計資料顯示，攝護腺癌在台灣男性中發生率居第三位，111年發生人數達9,062人，標準化發生率為每10萬人口41.6人。113年攝護腺癌死亡人數為1,897人，標準化死亡率每10萬人7.8人，死亡率排名第六。

廣告 廣告

國民健康署指出，攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等，非單一因素造成。國際研究顯示，尚無充分證據表明PSA（前列腺特異抗原）檢測可有效降低攝護腺癌死亡率，反而可能因過度診斷與治療，影響患者生活品質。

國民健康署呼籲男性民眾若出現頻尿、排尿困難或骨骼不適等症狀，請勿輕忽，應儘早就醫。（圖／Photo AC）

美國預防服務工作組（U.S. Preventive Services Task Force，USPSTF）建議，55至69歲男性應在與醫師評估後，充分了解篩檢的利與弊，再決定是否進行PSA檢測；70歲以上男性則不建議進行篩檢。這是因為過度治療可能導致勃起功能障礙或尿失禁等副作用，影響生活品質。

國民健康署強調「預防勝於治療」的重要性，建議民眾避免吸菸、規律運動、多吃蔬果，維持良好的生活習慣，降低罹癌風險。同時呼籲男性民眾若出現頻尿、排尿困難或骨骼不適等症狀，請勿輕忽，應儘早就醫，由醫師評估後進行必要檢查，把握早期診治的機會。

延伸閱讀

天沒亮趕路！陸客車疑「視線不良」 狠撞路邊貨櫃車釀6死

粿粿爆同居王子「住昆凌5千萬豪宅」 網怒：房子收回來

粿粿昔祈求愛情永固「抽到下籤」 網驚：哪間廟太靈驗