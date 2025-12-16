台灣收緊兵役規定！跨性別者與間性人也需服替代役 人權團體反彈
在接連爆出多起藝人閃兵案後，台灣已著手收緊兵役相關規定。此外，修法草案也強制規定跨性別者與間性人（Intersex，或稱雙性人）必須服替代役，此消息公布後立刻引發人權團體與部分民眾的強烈反彈。
據《南華早報》報導，中華民國國防部於昨（15日）公布《體位區分標準》修正草案，全面調整免役、替代役與常備役的適用資格。官員表示，此舉旨在堵住長期存在的制度漏洞，並重建徵兵制度的公平性。此前，台灣已自去年1月1日起，將男性義務役役期由4個月延長至1年。
若該修正案獲立法院通過，免役門檻將大幅提高。未來僅有身體質量指數（BMI）高於45，或身高≧196、≦144公分者，才符合免役資格。過去，只要BMI高於35；身高≧196或≦154即可免役。以身高170公分的男性為例，新制將免役體重門檻從原本略高於101公斤，提高至130公斤。
這項調整源於今年初接連爆發的閃兵醜聞，多名演藝人員被指控偽造醫療紀錄，包括不實的高血壓診斷，以規避義務役。相關案件引發輿論撻伐，也讓外界開始重新檢視台灣的兵役制度。截至目前，檢方已起訴至少40人，其中包括18名演藝人員。
修正草案的一大重點，是正式將替代役區分為A級與B級2類。替代役A級體位為：15≦BMI＜16.5或32＜BMI≦37.5。B級則為：BMI＜15或37.5＜BMI≦45。國防部表示，此舉反映不同服役單位在工作量與體力需求上的巨大差異。在新制度下，過去可直接免役的多數情況，將改列為替代役。替代役仍須先接受1段軍事化訓練，之後才分發至民間單位。
長期被視為免役常見途徑的扁平足，未來將不再構成免役理由。足弓大於168度者須服A級替代役，而較嚴重的重度拇趾內、外翻併外生骨疣或拇囊炎者，及空凹足Hibb's角度大於90度者，則從免疫被歸類為B級替代役，通常負擔較低強度的工作。
高血壓的判定標準也將收緊。僅有中度或重度高血壓，且經確認已造成器官損害，例如心臟、腎臟或周邊血管疾病者，才可免役。若僅患有高血壓但未造成器官損害，則須服替代役。為防止檢測造假，相關人員將被要求住院1至3天，接受24小時連續血壓監測。
最具爭議的修正之一，是將跨性別與間性人，包括同時具備男性與女性性徵者，或性染色體異常者，由原本的免役，改列為替代役。此舉在網路上及倡議團體間引發強烈批評，批評者指出，現行制度尚未準備好因應性別多元。
台灣性別不明關懷協會（ISTSCare）對此也在14日於臉書發表聲明稱，他們能理解政府對國家安全與公平性的考量，但警告，「相關環境是否有對於跨性別者/間性人之性別友善措施與人員，是否具有性別友善意識，仍處於非常大的未知數。」
ISTSCare續稱，雖然其大部分服役內容並非直接與軍隊或軍營環境相關，但其軍事訓練階段仍在與軍隊同等環境中訓練，令人擔憂是否具備「對於跨性別者/間性人之性別友善環境（如性別稱謂、友善空間、性與性別騷擾申訴管道等）。」
該團體也在聲明中表示：「在相關人員、環境與性別友善意識尚未落實前，不建議貿然將跨性別者/間性人納入替代役體位中。倘若相關標準翻修，依據目前對於國防部、內政部相關單位之觀察，往後勢必增加跨性別者/間性人在相關單位，對於性別意識與環境之申訴情況，將會協同民間、友善官員共同關心。」
部分網友則指控政府歧視，並警告新制可能在缺乏足夠配套的情況下，迫使不適合服役者進入替代役。有人留言呼籲「抵制這不公正的法律！」也有人質疑：「這真的是為了保衛台灣，還是只是浪費時間？」
地方民調顯示，台灣不少年輕人對義務役從4個月延長至1年持懷疑態度，超過半數受訪者表示，他們不認為戰爭迫在眉睫，也不願意為保衛國土而犧牲生命。
國防部則為這次制度調整辯護，強調這是因應醫療進步與長期不公平現象的必要之舉。國防部官員指出，台灣約16%的免役比例，明顯高於南韓與新加坡等採徵兵制國家的水準。隨著許多疾病已可治療或控制，國防部表示，有必要進行「全面檢討」，以確保制度公平，並與整體國防政策一致。
對此，新北市淡江大學國際事務與戰略研究助理教授揭仲則表示，在義務役恢復並延長至1年後，社會對堵住閃兵漏洞的壓力明顯升高，「在1年期義務役回歸的情況下，收緊標準是1種回應社會對公平性期待的政治舉措。」
