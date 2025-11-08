台灣政壇第一人！黃捷獲頒世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」
記者楊士誼／台北報導
民進黨立委黃捷7日代表台灣，前往德國參加 One Young World 世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物，為台灣寫下歷史新頁。黃捷也在典禮上以全英文發表得獎感言，她表示，她珍惜每一次站上國際舞台的機會，更驕傲地說道「我來自一個美麗而堅韌的國家，名為台灣。」
黃捷於社群發布領獎影片，她也以全英文發表得獎感言；她表示，台灣的外交環境並不容易，但她珍惜每一次站上國際舞台的機會，向世界分享台灣的故事。她驕傲地說：「我來自一個美麗而堅韌的國家，名為台灣。」
黃捷提到，作為年輕世代的政治代表，她長期關注少數族群權益，面對外界質疑與挑戰，她以行動與政績回應，並逐步獲得國際肯定。她強調，青年參政之路充滿折衝與考驗，但正因台灣堅守人權、民主與自由價值，才能讓世界能看見台灣。黃捷最後說：「這座獎項，獻給所有熱愛多元與自由的台灣公民，以及我熱愛的家鄉，高雄。」
