台灣政府熱情到發錢！爭取國際觀光客源 即日起「轉機入境旅客」可領600元消費券
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
為刺激台灣觀光市場發展，交通部觀光署自即日起推出「轉機入境・好禮等你！」凡持非中華民國護照、經桃園國際機場轉機並於轉機時間入境台灣停留24小時以內之旅客，即可獲得價值新臺幣600元的機場消費券，讓轉機旅客在短暫的停留中，感受臺灣的熱情與便利。
觀光署說，本次活動將延續至明年10月31日，特別針對轉機入境旅客，希望透過實質的誘因，鼓勵國際旅客利用轉機時間走進航廈、探索機場的特色商店及台灣美食，進而提升臺灣的國際能見度，並吸引力轉機旅客再訪臺灣。
觀光署指出，活動參加方式相當簡便，旅客於活動網站登錄基本資料，抵達桃園國際機場入境後，持護照及次段國際航班登機證，至交通部觀光署桃園機場旅客服務中心（第1航廈或第2航廈），即可領取一份價值新臺幣600元之機場消費券；消費券可於桃園國際機場內之合作商家使用，範圍涵蓋餐飲、免稅店、紀念品店及其他零售服務等。合作廠商名單亦公布於活動網站，方便旅客查詢。
觀光署說明，台灣的地理位置具備亞洲中轉樞紐優勢，各家航空公司紛紛看好並增加來臺航線與航班。特別是外籍航空公司，包含像是阿聯酋航空杜拜-台北直飛航線114年8月起增為每天2班，以及阿提哈德航空自同年9月8日起開航阿布達比-台北直飛航線，吸引來自中東、歐洲等地的旅客，透過台北轉機前往其他目的地，此將有助提升臺灣在國際航空網絡中的轉運地位。
