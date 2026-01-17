「台灣政府的努力沒白費」他揭關稅談判內幕：華府很多人大吃一驚

財經中心／林昀萱報導

歷經9個月談判，台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，終於掀牌！反紫光奇遊團成員許美華也在雙方談判落幕後公開「美方政府朋友」吐露的內幕，指出美方人員認為，台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去了，大讚「今次台灣政府的努力沒有白費」。

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會，說明談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。另外，台灣半導體與科技企業將新增加對美至少2500億美元的直接投資，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證。

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

許美華18日在臉書表示：「收到華府智庫朋友傳來訊息，說台美關稅談判落幕，有些話終於可以說了」、「這是美方政府朋友告訴我們的」。她整理美國智庫朋友透露的訊息，指出過去一年，美國關稅談判代表接觸不同國家的貿易代表談判隊，不論是來自東南亞還是歐洲，近乎沒有一隊，是像台灣這樣專業的國家談判隊。首先，賴總統政府第一天就派出行政院副院長鄭麗君親自去美國，讓華府很多人大吃一驚。

「我想很多國家，甚至台灣的人都不一定了解，其實行政院副院長有多高地位。她的英語Title是vice premier ，也就是一個國家的副總理，是國家的副元首級別。除了台灣，沒有任何一個國家，是派出這種高層的人親自到華府去作關稅談判。這代表賴政府對台美關係的重視，這點很重要。更重要的是，美國團隊對鄭麗君評價很高，尤其是她對於政策細節的了解和掌控，真誠地跟美方斡旋，有理有節，美方人員認為，台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去了。之前。台灣的暫時性關稅得到20%，比日本南韓或者歐盟最後的15%來得高；其實當時美國政府內部，有不少人為台灣感到不平。因為，美方代表都認為台灣已經展現出最大誠意，也都比其他國家談判得更好；一方面解除美方疑慮，同時也堅持台灣的立場。因此，當時我們都不明白，為何白宮川老大決定，台灣不能夠一開頭就獲得最低的15%關稅，當時我們也跟台灣團隊表達了遺憾。」

許美華認為，當時川普顯然是想用20%高於日韓的暫時關稅，施壓台灣的談判代表。美方朋友也對鄭麗君以行政院副院長高度，投入談判的認真、辛苦表示敬意。「他們說，過去大半年，鄭麗君多次來往華府，甚至曾經有過，剛抵達台北、踏出機場，又馬上起行上飛機回去華府進行會議。美方朋友說，鄭麗君希望可以當面了解所有動態並進行交流，因此頻繁來往台北跟華府，對談判事事親力親為。毋庸置疑，今次台灣政府的努力沒有白費。除了成功以「Taiwan」的名義，跟其他大國一樣爭取到最低關稅，其他談判條款亦都比日本韓國更好。很大的原因，除了台灣的半導體獨特優勢之外，台灣團隊任勞任怨的工作態度，在華府心目中留下很好的印象，台灣人應該為鄭麗君率領的團隊感到驕傲。」

