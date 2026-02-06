台灣政治焦慮超驚人！沈政男點名罪魁禍首是蔡英文、賴清德

蓋洛普（Gallup）近日公布的一項最新民調顯示，台灣將政治視為首要問題的比例居冠。對此，經常評論時政的精神科醫師沈政男指出，罪魁禍首是前總統蔡英文和現任總統賴清德，蔡英文挑起兩岸對立，並在島內製造分裂，藉以從中謀取政治紅利，而賴清德因國會輸了多數，只好繼承蔡英文路線。

賴清德。（圖／中天新聞）

蓋洛普在2025年3至10月期間，於107國各抽樣約1000名、15歲及以上受訪者，進行了具有全國代表性的抽樣調查。結果顯示，全球民眾2025年最關心的議題，莫過於經濟，僅9國將「政治」列為首要問題，其中台灣比例高達50％居冠，其次為斯洛維尼亞的34％，美國與西班牙33％並列第3。

廣告 廣告

沈政男今天表示，蓋洛普民調充分解釋了為什麼台灣的網路空間就是充斥著政治話題，大家最感興趣就是政治與政治人物。政治占滿了台灣人的內心，掏空了台灣人的精神能量，使得大家對其他事情完完全全沒有興趣，也不在意了。

沈政男指出，蓋洛普的表格稱呼台灣是中國省份，「這一個名稱，一語道出台灣人為什麼把政治當成最重要問題，是不是？國際上大家就認為台灣是中國的一省，但台灣人自己怎麼看？大陸又怎麼看？美國呢？」剛好美國總統川普與中國大陸國家主席習近平最近又通了熱線電話， 這通熱線電話是四月美中高峰會的前奏，等於是會前會，而從通話內容可以看出兩國對於台灣問題的立場與態度。更重要的是，也是台灣人最感焦慮的：到底美國跟中國的關係，有沒有超過美國跟台灣的關係？

沈政男說，習近平在電話裡也要川普謹慎處理對台軍售，至於什麼是謹慎，四月才會知道。但賴清德早就急著向美國表態，說要花四百億美元向美國買武器，建構防衛中國大陸入侵的體系，這樣的點子到了國會卻被打槍，因為目前國會不是民進黨開的。國會多數不是民進黨，他們卻要硬幹，先是抹紅在野，推動全面罷免在野國會議員，失敗以後就在法案、預算案的通過上另外開闢戰場，釀成了憲政危機，整個政府體制根本沒辦法有什麼實質作為，就是繼續混日子而已。

沈政男指出，既然你抹紅在野，人民用罷免票表達不認同，當然在野黨就會獲得鼓舞，開始到中國大陸訪問，先是在野黨政人士進行兩岸智庫論壇，接下來就會有睽違十年的國民黨與共產黨領導人的會面，然後賴清德又不高興了，接著又提到了總預算要趕快通過，「總預算總有一天會通過啦，怎麼一天到晚擔心總預算沒過？過了又怎麼樣，台灣人對於政治就不會那麼焦慮嗎？」

蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

沈政男感嘆，十年前的台灣不是這樣，但因為從蔡英文開始，為了維繫政權，刻意挑起兩岸對立，並在島內製造分裂，藉以從中謀取政治紅利，然後賴清德被趕鴨子上架，因為國會輸了多數，只好繼承蔡英文路線。他認為，現在藍白的最大任務，就是要解除台灣人對政治的焦慮，讓大家可以把心思花在其他事情，就如同美國前總統約翰亞當斯所講一樣，不必全民都在研究政治與軍事，而是可以注意一下文學、數學、藝術與其他生活休閒與樂趣。

延伸閱讀

台北燈節引進陸IP遭質疑 蔣萬安：綠營缺文化自信

北捷危安演習細胞簡訊「未註明演練」？ 新北市：事前有通知

台北國際動漫節2/5南港展覽館開跑 5天估吸2.5億商機