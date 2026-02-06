台灣政治焦慮「全球居冠」 醫點名這兩人是罪魁禍首

蓋洛普（Gallup）4日公布的一項最新全球調查，台灣將政治視為首要問題的比例居冠，高達50%，明顯高於其他國家。對此，精神科醫師沈政男指出，政治問題掏空了台灣人的精神能量，罪魁禍首是綠營前後任總統，前總統蔡英文為了維繫政權，刻意挑起兩岸對立，並在島內製造分裂，藉以從中謀取政治紅利，然後賴清德因國會輸了多數，只好繼承蔡英文路線。

蓋洛普在2025年3至10月期間，於107國各抽樣約1000名、15歲及以上受訪者，進行了具有全國代表性的抽樣調查。全球民眾2025年最關心的議題，莫過於經濟，僅9國將「政治」列為首要問題，其中台灣比例高達50％居冠，其次為斯洛維尼亞的34％，美國與西班牙33％並列第3。

沈政男今（6）日發文表示，蓋洛普的表格，稱台灣為中國省份。這一個名稱，一語道出台灣人為什麼把政治當成最重要問題，是不是？台灣人自己怎麼看？大陸又怎麼看？美國呢？

他指出，政治，占滿了台灣人的內心，掏空了台灣人的精神能量，使得大家對其他事情完完全全沒有興趣，也不在意了。十年前的台灣，是這樣嗎？不是啊！就是因為從蔡英文開始，為了維繫政權，刻意挑起兩岸對立，並在島內製造分裂，藉以從中謀取政治紅利，然後賴清德被趕鴨子上架，因為國會輸了多數，只好繼承蔡英文路線。

沈政男表示，川習近日通話，是4月美中高峰會的前奏，等於是會前會，從通話內容可以看出兩國對於台灣問題的立場與態度。更重要的是，也是台灣人最感焦慮的：到底美國跟中國的關係，有沒有超過美國跟台灣的關係？習近平在電話裡也要川普謹慎處理對台軍售。但賴清德早就急著向美國表態，說要花400億美元向美國買武器，建構防衛中國入侵的體系。

他說，賴清德的點子，到了國會被打槍，綠營卻要硬幹，先是抹紅在野，推動全面罷免在野國會議員，失敗以後就在法案、預算案的通過上另外開闢戰場，釀成了憲政危機。整個政府體制根本沒辦法有什麼實質作為，就是繼續混日子而已。

沈政男續指，另外，在野黨日前進行兩岸智庫論壇，接下來就會有睽違十年的國民黨與共產黨領導人的會面。賴清德又不高興了，就說「接受九二共識就表示她（他）一定是中國人，同時也積極推展兩岸統一」，接著又提到了總預算要趕快通過。他感嘆說，「過了又怎麼樣，台灣人對於政治就不會那麼焦慮嗎？」

沈政男認為，現在，藍白的最大任務，就是要解除台灣人對政治的焦慮，讓大家可以把心思花在其他事情，就如同美國前總統約翰亞當斯所講一樣，不必全民都在研究政治與軍事，而是可以注意一下文學、數學、藝術與其他生活休閒與樂趣。

