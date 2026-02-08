台灣教師聯盟籲建立重大歷史事件影視倫理指引

.

針對近期電影《世紀血案》引發的社會爭議，台灣教師聯盟今（9）日發表聲明指出，涉及重大歷史創傷的影視創作，不只是娛樂或市場操作問題，而是攸關民主教育、轉型正義與社會倫理的公共議題，呼籲影視產業與主管機關正視程序正義與倫理底線，避免將集體傷痛淪為消費素材。

台灣教師聯盟表示，教育現場談論民主、人權與轉型正義，目的從來不是要求學生背誦年代或名詞，而是讓下一代理解國家權力一旦失控，最終受害的是一般人的日常生活。聯盟指出，1980年的林宅血案是台灣民主歷程中最沉痛的記憶之一，相關題材若進入影視創作，理應建立在對受害者、家屬及社會共同創傷的基本尊重之上，而非「借題材衝聲量」。

廣告 廣告

聲明中提到，《世紀血案》上映前後引發的爭議已超越娛樂新聞層次。多家媒體報導指出，劇組承認未取得林義雄及家屬授權並公開致歉，部分演員亦表示是在記者會後才得知未獲合法授權而感到震驚，甚至退出後續宣傳。相關發展引發社會對創作程序正義的質疑。

此外，聯盟也指出，導演徐琨華被揭露為當年警備總部發言人徐梅鄰的後代，社會因此質疑作品在立場處理上是否可能替威權體制洗白。教師聯盟認為，若創作者與威權體制存在高度家族連結，作品理應接受更嚴格的公共檢視。

另一項引發討論的焦點，則是資金與製作背景。聲明指出，片商「費思兔」的資本額、金流來源及負責人經歷，已遭律師與政治人物公開質疑是否涉及中資或認知作戰，相關訊息持續在媒體發酵。再加上殺青記者會中，部分演員的嬉鬧與失言言論引發社會反感，即便事後道歉並捐出片酬，教師聯盟認為，對歷史與社會情感造成的傷害已難以抹除。

台灣教師聯盟強調，並不反對創作自由，也不主張以政治立場封殺影視作品，但涉及仍在世的當事人與家屬、且承載集體創傷的題材，至少應做到三項基本原則：事前取得授權並充分溝通、資金與製作結構透明，以及創作團隊具備足夠的歷史與人權素養。聯盟指出，這些要求並非道德潔癖，而是民主社會對歷史最基本的敬畏。

對此，教師聯盟呼籲主管機關與影視產業建立更明確的「重大歷史事件影視倫理指引」，納入授權程序、史料查核、受害者權益保護及資金揭露等規範，同時也要求影視工作者將轉型正義視為專業的一部分，而非事後補救的公關危機處理。

在教育層面上，台灣教師聯盟表示，將把此次事件視為教材，帶領學生思考創作自由與消費苦難之間的界線，理解民主社會為何同時需要言論自由，也必須對權力、金流與敘事操作保持警覺。