台灣教授窮 港大學近千萬年薪！高教人才荒 恐危及台半導體王者地位

台灣高教資源短缺問題日益嚴峻，正威脅著國家未來的科技競爭力。台大電機系/電子所特聘教授張耀文表示，台灣大學被香港學者評為亞洲頂尖大學中「CP值最高」，這實際反映出台灣以極少資源維持高教品質的窘境。長期低薪環境導致優秀人才流失，博士生就讀意願低落，加上與鄰近國家如新加坡、香港相比，台灣教授薪資僅為其三分之一至五分之一，使得延攬國際人才困難重重，嚴重影響台灣半導體等科技領域的未來發展。

在台大電機系這個二類組的龍頭科系，張耀文教授正在教授大三必修課「演算法」。作為電子設計自動化（EDA）領域的權威學者，他曾獲選為IEEE CEDA的總裁，是首位非歐美的總裁。然而，這位世界級學者卻對台灣高教投資不足深感憂慮。張耀文表示，十多年前台大電資學院的研發成果還優於北京清華和北京大學，但現在他不敢這麼說，因為中國大陸的高教研究經費每年以20%的速度成長。

薪資差距是人才流失的主因之一。比較2024年台大和香港中文大學的教授薪資，台大助理教授最初級年薪約110萬，港中大則為477萬台幣；教授最高級時，台大年薪180萬，香港中文大學則高達951萬，是台灣的5.28倍。張耀文指出，電資領域頂級企業給碩士級人才的起薪，已是博士級助理教授薪資的兩倍，這使得學術界缺乏吸引力。

台大電子所博士生陳彥臻分享，在他的大學同學中，幾乎沒有人選擇攻讀博士學位。他能繼續深造，部分原因是獲得不少獎學金支持。陳彥臻表示，除非家庭經濟條件優渥，否則博士生活開銷和研究設備都是負擔。而他與台大電機系學生洪胤軒，他們的周圍多數同學，都規劃碩士畢業後，直接進入業界，年薪就大約200萬上下。

台師大教育學系特聘教授林子斌曾在新加坡南洋理工大學任教。他表示，他目前在台灣所有薪資加總，僅相當於他在新加坡擔任助理教授時的收入，而新加坡稅率還比台灣低。新加坡對高教的重視程度，反映在《泰晤士高等教育》2025年亞洲地區大學排行榜中，新加坡國立大學和南洋理工大學分別排名第三和第四，而台灣大學則排名第三十。

台灣大學正面臨教師退休潮，根據教育部統計，113學年大專校院專任教師中，55歲以上者占45.45%，其中60歲以上占22.4%，預計4到5年內將有近萬名教師退休。張耀文建議，政府應參考德國制度，將博士視為正式職缺，並透過租稅減免鼓勵企業投入大學研發贊助，建立長期企業實驗室或產學研究中心。高等教育不僅關乎個人職涯，更攸關國家競爭力，政府必須將其視為如同國防般重要的投資，才能在全球競爭中站穩腳步。

