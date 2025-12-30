《台灣文學的天光》出版，匯集鍾肇政百歲冥誕紀念行動成果。（文化局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府客家事務局與桃園市客家文化基金會一一四年出版《台灣文學的天光：閱讀鍾肇政文學 重探龍潭文化之路》一書，係延續去(二0二四)年鍾肇政百歲冥誕系列藝文活動的重要行動成果。書中集結文學、音樂、劇場、地景等多元領域學者專家對鍾肇政文學的剖析與轉譯，並收錄十餘位曾受教於鍾肇政的學生訪談，歷經一年的細心打磨，終於在今年底問世。

桃園市客家局局長同時也是客家文化基金會執行長-范姜泰基表示，客籍台灣文學巨擘-鍾肇政先生的一生與其生活的故鄉龍潭密不可分，他筆下的文字不但記錄了客庄的人文風貌，更呈現了台灣的歷史脈動。本書除了回顧他的生命軌跡與文學創作；同時蒐整了以鍾肇政文學生活園區為實踐基地，歷年來辦理的音樂會、文學地景走讀、環境劇場等跨領域推廣活動，為其豐厚的文學資產注入創新活力，讓更多民眾得以體驗鍾肇政與龍潭的生命連結。

本書特邀台灣鍾肇政文學推廣協會理事長鍾延威撰寫導言，並分為「創作影響力與龍潭文學生活」、「文學地景空間的誕生」、「鍾肇政文學生活園區軌跡暨記事年表」及「鍾肇政與他們的故事」等四單元，不但集結各領域學者專家專文探討鍾肇政與文友們的文壇情誼與創作理想，展現自學而成的文學觀及對後世的啟迪；並以文學地景為主軸，記錄園區從保存、再利用到轉型的發展過程，呈現社區參與、歷史建築再生與文學空間營造的具體成果；同時也收錄曾受鍾肇政指導的學生口述訪談，使讀者能更全面的理解這位台灣文學大師。

《台灣文學的天光：閱讀鍾肇政文學 重探龍潭文化之路》的出版，代表鍾肇政百歲冥誕後紀念行動的終極成果，同時也標示了保存共同文化記憶及推動本土文學與在地人文、歷史、社區乃至跨界合作的起點。歡迎民眾至博客來、PChome、momo購物網等各大通路平台購書，一同透過閱讀深入瞭解鍾肇政創作特色與龍潭文學故鄉的精彩。