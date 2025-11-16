台灣文學金典獎 林俊頴獲頒年度大獎（1） (圖)

其他人也在看
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 4 小時前
金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差
第38屆中國電影金雞獎15日晚間於福建廈門舉行，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳美術片，不過頒獎現場卻出現罕見畫面——導演沒到、製作團隊沒到、片方也沒到，台上無人領獎。頒獎嘉賓蘇有朋只得代表宣布，主創正全力投入下一部作品，獎座將由組委會日後寄送。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 16 小時前
Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」 孫生、蘿拉典禮全中箭
在第七屆走鐘獎中，YouTuber Andy老師從頒獎人邰智源手中接過「年度個人創作者獎」，獲得評審團的肯定。這份殊榮是對他揭發「家寧一家」事件影片的肯定，該影片至今已突破千萬次觀看，被視為年度最具影響力的內容。Andy老師在台上分享獲獎感言時表示，影片花費大量成本至今未回本，並強調自己感謝人情味，同時感謝成長於充滿愛的家庭，母親教導他做人要守本分、懂得感恩且不害人。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
走鐘獎今登場！Andy老師鬧掰家寧首入圍 黃明志搶3獎「表演嘉賓是他 」
Youtuber圈年度盛事，第七屆走鐘獎將在今（15日）晚間隆重登場，屆時來自各地的YTR們會齊聚一堂，共襄盛舉，最引人矚目的是，分手後鬧翻家寧的Andy老師重新開立頻道，便一口氣入圍5大項，而剛獲釋的黃明志同樣有入圍，而創作團隊「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」皆入圍8項，成了本屆入圍最大瀛獎。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
史上最年輕！易烊千璽24歲創紀錄 奪金雞獎首位00後影帝
中國新世代演員易烊千璽，憑藉電影《小小的我》中演繹腦麻少年，細膩而具感染力的演出、精湛絕倫的表演，榮獲中國金雞獎最佳男主角，同時也創紀錄，成為金雞獎最年輕影帝。易烊千璽打破2004年由劉燁創下的26歲最年輕影帝紀錄，成為金雞獎史上最年輕的「00後影帝」（00後泛指在2000年至2009年間出生的人）自由時報 ・ 9 小時前
Super Junior大巨蛋演唱會11/14~11/16一連三天登場！入場時間、周邊販售、手燈配對一次看
SJ演唱會終於正式公告！SUPER JUNIOR 20周年巡演 《SUPER SHOW 10》台灣場次11/15、11/16兩天在台北大巨蛋；明年1/24則移師到高雄巨蛋，讓北高的粉絲們都可以與SUPER JUNIOR歡慶20周年！這次巡演將是完整體演出，之前因身體原因缺席的金希澈也確定會參與巡演，對台灣E.L.F.們意義重大。在此之前SJ小分隊SUPER JUNIOR D&E也將提前「場勘」，在中信兄弟K歌主題日登上大巨蛋演出，各位「老婆」準備好與歐巴們見面了嗎？SJ演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
范瑋琪奪「中國最受矚目歌手」！台網湧臉書喊：大牙加油
娛樂中心／楊佩怡報導49歲女星范瑋琪（范范）過去以知性才女氣質聞名，但卻多次爆出毀形象的爭議，先是在新冠疫情期間，失控飆罵「狗官」大毀形象，準備復出時老公陳建州又捲入性騷風波，無奈取消演唱會，之後登上中國《歌手2025》又大走音，可說是不斷滑鐵盧。近期轉往中國發展的她，只要一發文，留言區就湧入網友齊刷「大牙加油」。昨天她更是在中國新音樂排行榜頒獎盛典上，榮獲「2025年最受矚目歌手」獎項肯定，再度引發關注。民視 ・ 9 小時前
MLB》頒獎典禮Ohtani名字一直喊！大谷翔平一天拿MVP在內4大獎 季後已奪6獎還會繼續
洛杉磯道奇隊大谷翔平一天之內連續獲得國家聯盟年度MVP、漢克阿倫（Hank Aaron）獎、年度第一隊、年度最佳DH等4個大獎，這是他季後已拿下六個獎項。TSNA ・ 1 天前
走鐘獎》Dcard Video豪摘3座成最大贏家！完整得獎名單一次看
台灣專屬網路創作者的年度最大盛事，第7屆走鐘獎頒獎典禮今（15日）晚登場，現場超過上百位YouTuber、KOL等共襄盛舉。其中就屬「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」入圍8項大獎，表現優異令人期待。《中時新聞網》也特別整理完整的走鐘獎得獎名單，供讀者們參考。中時新聞網 ・ 20 小時前
「TWICE」高雄快閃店今開賣 大批粉絲搶排限量周邊
TWICE出道十周年高雄開唱，引爆粉絲搶購周邊商品熱潮！今日快閃店開賣，大批粉絲清晨排隊人龍綿延數公里，「高雄限定T恤」成最夯商品。官方嚴格實施防黃牛措施，禁止夜排及限購。高雄景點亮起藍色燈海迎接周子瑜回家，寫著「我們的驕傲周子瑜」和「子瑜歡迎回家」等暖心標語，場面盛大！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
Andy帥氣登走鐘紅毯！認連夜睡不好 「為這事」落淚
Andy帥氣登走鐘紅毯！認連夜睡不好 「為這事」落淚EBC東森娛樂 ・ 1 天前
玖壹壹音樂節怎麼了？「消防局」到場救火 蕭煌奇目中無人遭開單
「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨（15）日在台中水湳中央公園盛大開跑，「國民天團」玖壹壹成軍16週年，再度號召南北粉絲回娘家，首日湧入超過5萬人、兩日上看10萬觀眾，現場宛如戶外嘉年華，燈光、音浪、吶喊交織成最熱情的台中夜空。除了玖壹壹霸氣開唱外，金曲歌王蕭煌奇也帶來驚喜彩蛋，一現身便讓歡呼聲瞬間炸裂。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
走鐘獎／完整得獎名單 Andy老師10年「創2個200萬頻道」奪個人最大獎
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）舉辦，所有獎項已揭曉完畢。鏡報 ・ 20 小時前
丁噹攻蛋開唱！「絕美空姐」突衝上台 反被虧：一個人會不會孤單
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導丁噹睽違10年再度攻蛋開唱，於台北小巨蛋舉行「夜遊ANightTour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，首場今（15）日登場，迎來嘉賓A-L...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
走鐘獎／打敗蔡阿嘎！《夜市王》雪恥抱回大獎 「感謝金鐘沒看到我們」
【緯來新聞網】緯來原創節目《夜市王》在本屆金鐘獎拿下最佳創新獎，可惜與「最佳綜藝節目獎」擦身而過，而緯來新聞網 ・ 21 小時前
直擊》Super Junior大巨蛋DAY2！3萬人大合唱逼哭東海
韓流天團Super Junior（SJ）14日起連續3天在台北大巨蛋舉辦「SUPER SHOW 10」演唱會，包括希澈在內共9名成員難得全員到齊，迎接出道20週年。今（15日）是第二場，當他們演唱台灣場限定曲〈至少還有你〉時，全場3萬名粉絲大合唱，加上美麗的手機燈海擴，成員東海忍不住感動落淚，甚至哽咽到一度唱不下去。中時新聞網 ・ 20 小時前
走鐘獎／劉亮佐放閃「今天趙小僑生日」 典典寶寶鬧脾氣「不露臉」
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 1 天前
Super Junior連3天攻大巨蛋 9成員全到齊粉絲嗨翻
台北市 / 綜合報導 韓流天團Super Junior昨天開始，在台北大巨蛋舉辦連續三天的年度巡演，也是第一組攻下大巨蛋的韓國男團，票一開賣就全數秒殺。這次9名成員全員到齊，看著台下滿滿的觀眾，直呼實在好感動，除了帶給粉絲一連串的勁歌熱舞，還大秀中文，不斷的對著粉絲喊老婆，讓粉絲心花怒放。紅色光束照向天際，成員從舞台上現身的那一刻，全場尖叫聲不斷，出道曲一響起，滿滿的都是回憶殺，韓流天團，成為第一組攻下大巨蛋的韓國男團，俐落的刀群舞，實在太帥氣，成員們也誠意滿滿，帶來中文歌曲，「至少還有你」，除此之外，成員也不斷跟粉絲互動，Super Junior成員銀赫說：「老婆，老婆在哪。」大聲呼叫老婆，粉絲們被迷的暈頭轉向，不過粉絲們也是有備而來，用美麗的燈光，排出Super Junior的團名，團員們都被粉絲的熱情，感動了，Super Junior成員東海說：「現在我的心裡面，好想哭。因為你們，你們的感動，謝謝大家。」一開賣就秒殺，台下滿滿人潮，再再象徵，即便出道20年，依然是無可取代的，韓流天團。 原始連結華視影音 ・ 1 天前