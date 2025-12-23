曾和台達電並駕齊驅！這科技大廠股價跌破5年新低 專家點破2原因：資金狂撤出

在AI浪潮的推動下，不少相關的科技股都跟著水漲船高，不過市場上也有不乏過往表現亮眼，但在AI動能下卻表現讓人大跌眼鏡的例子。財經專家股人阿勳在臉書發文點名工業電腦大廠研華，他在3前年還曾將其與台達電相提並論，兩者都是各領域的龍頭，但別人都飆漲，唯獨它跌破5年新低，背後有2大原因。​

​股人阿勳指出，自己一直覺得研華是一間好公司，但研華到底發生什麼事？2025年研華營收、獲利都還在高檔，甚至創新高，問題不在「沒成長」，而是「成長沒有貴到可以撐那麼高的本益比」。比較尷尬的是，市場在AI狂潮裡幫它先開了一瓶香檳，後來才發現氣泡沒有想像中這麼多，只好把價格慢慢壓回來。簡單講，研華不是出大事，而是被當成AI飆股在定價，現在正在被拉回「一間工業電腦龍頭，合理該有的價位」。

​營收創高，為何股價創低？​股人阿勳提到，研華2025上半年營收年增雙位數，EPS也不差，邊緣AI的營收占比從個位數拉到一成多，長線趨勢OK。但股價先前被抬到本益比接近35倍，遠高於研華過去大約16到24倍的區間，這就是「好公司被用太貴的價格買進去」的起點。

​股人阿勳說明，後來當市場發現，「欸，成長有啦，但沒有世芯、緯穎那種爆炸力，也沒有台達電那種AI電源、散熱的剛性需求」，資金開始撤出，把原本灌進去的溢價抽掉。結果就是現在看到的：公司營收創高，股價卻跌破五年新低，看起來很違和，本質上是「估值回到現實」。

2025毛利率為什麼變醜？​股人阿勳指出，​這一段很多人會誤解成「競爭變激烈，只能殺價搶單」，但管理層講得很白，關鍵在成本，不在殺價。AI帶動記憶體需求暴增，DDR4、SSD價格一波猛漲，研華這種整機、系統廠，成本被直接吃掉，毛利率從41%掉到38到40%左右。公司有啟動選擇性調價，把成本轉嫁回客戶，但既有合約、訂單出貨有時差，管理層自己估計，漲價效益要1到2季才會完全反應在毛利率上。

為什麼台達電飆、研華破底？

股人阿勳提到，很多人直覺會拿研華跟台達電放在一起比，兩家都是各自領域的龍頭。但在這一輪AIcycle裡，角色完全不同。台達電：吃的是AI伺服器電源、水冷散熱，剛好站在資料中心資本支出的「中樞」，2025年11月營收年增近四成，法人預估EPS有機會跨過30元，投資人直接用「AI核心基建股」的角度給高倍數。

​股人阿勳說，研華：主戰場是工業電腦、邊緣AI解決方案，題材漂亮、聚焦智慧製造、醫療、零售等場景，但訂單多是專案型、導入節奏慢，AI營收占比現在才十幾％，還沒有那種「EPS連續跳階」的爽感。簡單來說，同樣是龍頭，但市場給的定位是，台達電＝這輪AI的必需配角；​研華＝這輪AI的長期受惠者，但故事還在鋪陳，數字沒那麼猛。資金自然先往前者擠。



