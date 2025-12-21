台灣新世代關懷協會推「揮棒築夢・偏鄉棒球希望行動」 支持偏鄉棒球計畫

棒球是臺灣的國球，秉持「以行動扎根夢想」的理念，台灣新世代關懷協會關注偏鄉兒童的運動發展，今年啟動第二階段偏鄉棒球支持行動，將關懷延伸至大甲溪畔的德芙蘭國小，以實際行動陪伴孩子在球場上築夢前行。(見圖)

台灣新世代關懷協會今年「揮棒築夢・偏鄉棒球希望行動」結合大神岡社區棒球聯盟，透過友誼交流賽與球具捐贈，促進城市與山區孩子在球場上的互動學習。比賽過程中，小球員們全神貫注、奮力拚戰，無論是盜壘時的全力衝刺、守備瞬間的關鍵觸殺，或場邊隊友的熱情加油聲，都展現出基層棒球最純粹、也最動人的力量。

活動中，協會捐贈包含遠征背包、棒球手套、球襪，以及軟式與硬式棒球共十打，實際補強球隊日常訓練與比賽所需。江文國理事長表示，協會關心的不只是物資本身，而是希望孩子們能透過棒球強健體魄、磨練心志，在學習與人生的道路上，培養面對挑戰的勇氣與自信。

台灣新世代關懷協會秘書長暨豐原區社皮里長涂力旋指出，「我們一直都在為下一代努力」，希望讓更多孩子在棒球場上被看見，也被支持，未來協會也將持續擴大偏鄉棒球支持行動的能量。

值得一提的是，德芙蘭國小現任教練之一，為曾代表國家出征21U世界盃、世大運及亞錦賽，並曾有「台灣隊長」之稱的楊聖均。他在罹患腦癌、離開職棒舞台後，選擇回到基層少棒，陪伴孩子們一步一步練習、成長，用生命影響生命，成為現場最令人動容的一幕。

活動最後，德芙蘭國小與大神岡社區棒球隊在球場中央留下大合照，孩子們臉上滿是汗水與笑容，也象徵城市與山區攜手同行的友誼。小球員們紛紛表示，這是一場難忘的經驗，能以球會友、彼此切磋，在棒球路上一起努力、不孤單。