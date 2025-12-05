台灣新加坡合製 曾寶儀「列車人生」探索人生故事

（中央社記者洪素津台北5日電）公視與新加坡新傳媒跨國合製節目「列車人生」，找來曾寶儀、Lulu黃路梓茵、李國煌等8名台灣、新加坡主持人搭列車探索各地人生風景，分享旅途中的幸福、信念以及回家的意義。

公視與新加坡新傳媒攜手跨國合作，由新加坡堂堂映畫與台灣製作團隊共同打造人文紀實節目「列車人生」（Rail Life Story）。新聞稿中提到，公視與新傳媒4日在新加坡「亞洲電視論壇及內容交易市場展」中舉行發布會，正式宣告這部歷時2年製作、拍攝並跨越8國的節目即將推出。

「列車人生」由8名來自台灣與新加坡的主持人曾寶儀、陳潔儀、Lulu黃路梓茵、李國煌、莊凱勛、曾沛慈、楊君偉與林明倫，分別走訪芬蘭、土耳其、孟加拉、日本、越南、澳洲、德國、西班牙等國，以列車旅途探索各地人生風景。有人尋找幸福、有人堅守信念、有人見證傳統復甦，也有人在旅途中追尋「回家」的意義。

發布會上，曾寶儀分享拍攝期間的深刻體悟與動人故事，她長途步行體驗西班牙朝聖之路，「如果不是錄這個節目，我可能也沒有勇氣踏上這條路」，最難忘的是一路上遇到很多帶著不同故事的旅人，屆時希望觀眾能一起觀賞、感受。

「列車人生」邀集台灣、新加坡知名藝人主持，帶領觀眾踏上動人心靈、命運交織的鐵道之旅。節目將自11日起，每週四晚間9時在公視播出。 （編輯：張雅淨）1141205