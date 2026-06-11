台灣新型專班首屆外籍生491人 留台就業100％

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

首屆台灣國際產業人才教育專班，達成留台就業百分百目標。教育部長鄭英耀祝福這些外籍生的生命在台灣轉彎，未來會有更多的「廣達林百里」。(記者田裕華攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕首屆台灣國際產業人才教育專班，共有491名外籍學生在26所大學完成學業，將投入日月光、台灣美光記憶體、中華工程等107家合作企業就業，畢業後留台灣就業率達100%。教育部長鄭英耀表示，這些外籍生與台灣有更深連結的起點，祝福他們的生命在台灣轉彎，未來會有更多的「廣達林百里」。

教育部今(11)日舉辦「職涯展翼－台灣新型專班學生畢業留台灣就業啟航典禮」。

鄭英耀表示，面對全球人才流動與產業發展趨勢，人才已成為國家競爭力的重要關鍵。新型專班是「促進國際生來台灣留台灣中程計畫」的重要策略之一，自113學年度起由教育部、國發會、國發基金及經濟部等跨部會合作推動。

廣告 廣告

鄭英耀表示，491名畢業生來自印尼、越南、菲律賓、泰國、日本、印度及馬來西亞等國，許多人離鄉背井來到台灣求學，不僅要學習中文，也要兼顧課業與企業實習，相當不容易。新型專班自113學年度推動以來，已培育915名學生，透過產學合作協助國際學生在台灣完成學業後順利就業，未來將持續延攬優秀國際人才，為台灣產業發展注入新動能。

教育部技職司長楊玉惠說明，國發基金提供最多2年學雜費全免獎學金，合作企業則提供學生每月至少1萬元生活津貼，2年合計24萬元，讓學生能安心在台灣就學。

楊玉惠表示，491人畢業後留台灣就業率達100%，其中投入STEM領域440人、半導體產業46人、金融產業5人，成為台灣產業重要人才生力軍；這屆也共有107家合作企業，其中亞翔工程、台灣美光記憶體、中華工程、義力營造、日月光半導體及恩茂科技等6家企業，共培育187名學生，占全體畢業生44.63%，獲教育部頒發育才夥伴獎。另有35名學生在畢業前通過較高級別華語文能力測驗，展現華語學習成果。

畢業生代表、正修科技大學精密設計製造學士班學生劉法銘表示，他來自印尼東部古邦，當地很少有學生能出國求學甚至到海外就業，很珍惜透過新型專班來台灣讀書的機會。如今順利畢業並進入台灣職場，不只是個人成就，更承載政府、企業及師長的期待，未來將全力以赴，在工作崗位上展現所學。

首屆台灣國際產業人才教育專班，達成留台就業百分百目標。教育部長鄭英耀祝福這些外籍生的生命在台灣轉彎，未來會有更多的「廣達林百里」。(記者田裕華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

梅雨中場休息！降雨空檔期來了 颱風論壇：比預期早

梅雨快結束了！ 氣象粉專曝「放晴時間」：颱風季即將登場

雨彈恐再炸7天！鋒面+西南風接力 今起全台慎防雷雨

免驚了！德基水庫蓄水率飆到93％ 週末有望創「今年最高紀錄」

