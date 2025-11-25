台灣新增HIV案例創22年新低 將導入長效針劑預防

疾管署長羅一鈞（右五）和財團法人中山醫學大學董事長周英香（右三）、校長黃建寧（左四）等人共同呼籲打造零歧視友善醫療環境。（馮惠宜攝）

今年台灣新增HIV感染人數可望跌破900例，創下22年來新低。中山醫學大學於25日舉辦「世界愛滋病日」系列活動開幕式，邀請疾管署署長羅一鈞出席。他致詞時表示，感染人數下降的關鍵在於篩檢、治療、追蹤及「U=U」（病毒量測不到＝不具傳染力）觀念的推廣，並宣布明年將導入長效針劑預防，初期將優先提供女性與跨性別女性，提升防治成效。

中山醫大校長黃建寧表示，系列活動透過VR沉浸式體驗、HIV生存戰卡牌遊戲、書展及闖關活動等方式，讓學生理解感染者的處境、打破社會迷思並推廣「U=U」概念。活動同時提供HIV、C肝及梅毒聯合篩檢，落實「一生至少篩一次」的公共衛生教育。與會貴賓還包括台灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒、中山醫大董事長周英香以及中華民國台灣懷愛協會主任李夢萍。

羅一鈞表示，台灣HIV防治工作已取得顯著成果。過去2017年新增感染人數達歷史高峰2500例，此後透過篩檢、治療與追蹤工作持續下降。今年新增感染人數預計跌破900例，防治最終目標是感染人數歸零，並朝向零歧視願景邁進。

衛福部疾管署長羅一鈞和學生一起玩HIV生存戰卡牌。（馮惠宜攝）

活動亮點之一為由師生共同研發的「HIV生存戰」卡牌遊戲，將複雜的感染途徑、預防與治療流程轉化為易於吸收的遊戲形式，提升衛教效果。柯乃熒指出，日本學生在無任何教學下即可自學並指導老師，顯示其教育價值。卡牌分為「病毒風暴」及進階「生存戰」兩種玩法，寓教於樂。日文版本將於12月5至7日的日本愛滋病大會推廣，彰顯台灣師生創新教育成果，並以教育工具破除疾病汙名，推動零汙名社會。

