台灣新星亮相清邁LABB舞台！Andr一開唱 日音樂人秒下邀請卡

台灣兩組新秀音樂人Andr與「我是機車少女」昨天(6日)受邀登上泰國清邁LABB Fest.音樂節演出。其中，Andr一開唱就立刻把觀眾拉進她的音樂宇宙。她的歌聲、舞台魅力讓人目不轉睛，不僅吸引泰國觀眾駐足搖擺，更讓推動日本音樂走向全球的CUEW共同創辦人KOKI TAKAHASHI當場大讚：「她是明日之星！」並直接向她提出到日本演出的邀請。

文化部影視局今年重啟「流行音樂拓展東南亞計畫」，首站前進泰國，前兩天先是在曼谷，6日前往泰北清邁，持續與泰國音樂產業界人士交流。Andr與「我是機車少女」兩組台灣音樂人，也受邀登上2025清邁LABB Fest.音樂節演出。

Andr擔任開路先鋒，率先登場。她混合獨立流行、另類靈魂樂等元素的音樂風格，一開口就讓觀眾佇足聆聽，現場還有泰國觀眾跟著節奏搖擺身體，陶醉其中。特別的是，推動日本音樂進入全球市場的「CUEW」平台共同創辦人KOKI TAKAHASHI也正好在現場，對於Andr的演出給予極高評價。

KOKI TAKAHASHI受訪指出，他先前就有聽過Andr的音樂，但這是第一次看到她現場演出，他非常驚訝Andr才25歲，卻已經是台灣獨立音樂的佼佼者，無論聲音、整體音樂呈現，「真的太棒了！絕對是明日之星！」他甚至認為Andr也能在日本市場受到歡迎，並當場向Andr提出希望未來能邀請她前往日本演出。

KOKI TAKAHASHI：『(英文原音)她的演出太棒了，她的表演真的讓我很驚喜，她用英語演唱，而且說得非常好，她能很巧妙地表達自己的感受，讓你體會她對一切事物的感受，並且與觀眾溝通，這一點也令人驚嘆，她的歌曲也都很棒，無論是編曲、創作或演唱，她的各方面都非常出色。』

對於自己演出能獲得如此正面回饋，Andr也覺得非常感動。Andr：『(原音)我覺得首先覺得很感動，就是覺得這件事情不管是語言上或是風格上，其實比我們想像中的更能夠觸動到各式各樣的人，對，然後就很感激，可以有這麼多的演出機會，可以見到不一樣的人。』

接續Andr之後演出的「我是機車少女」，則以獨特實驗風格的音樂延續現場熱度，甚至有幾位香港觀眾在演出後特別上前聊天，表示完全感受到他們在舞台上的全然投入。三位團員凌元耕、張芷瑄、王沂紳受訪提到，他們在海外不同國家演出時，每次都會遇到不同反應，不論正面或負面對他們都是收穫，更重要是，只要站上舞台的每一刻，他們就要求自己要把每個細節做到最好，他們越能傳達音樂熱情，觀眾自然就越能感受得到。

LABB Fest.音樂節創辦人SUMET表示，5年前他只是單純希望創造機會，讓清邁一些獨立音樂人也能被看見，於是創辦LABB Fest.。這幾年也有台灣音樂人陸續參加。今年台灣兩組音樂人表現亮眼，他認為「我是機車少女」非常有潛力，至於Andr，他笑說自己已經關注她一段時間了，「真的非常棒，讓人印象深刻。」 (編輯:柳向華)