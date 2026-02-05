台灣新版貨幣將不再有孫中山等肖像

（德國之聲中文網）台灣民進黨政府推動新台幣紙鈔改版，新版將不再放入孫中山等政治人物的肖像。對此，中國國台辦發言人陳斌華周四（2月5日）表示，“今年是中國民主革命的偉大先驅孫中山先生誕辰160周年。民進黨當局刻意推動新台幣紙鈔‘去孫中山化’，其目的就是要割裂兩岸歷史文化聯結，推動‘去中國化’，在台灣社會形塑‘台獨’意識形態。這種包藏禍心的政治操弄，是對中山先生和辛亥革命先驅的背叛，數典忘祖、令人不齒。”

陳斌華還稱，“不管民進黨當局如何處心積慮、胡作非為，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實改變不了，台灣同胞的中華民族認同抹滅不掉”。

台灣陸委會副主委梁文傑則於周四下午的例行記者會時回應道，“孫中山在不在新台幣上，變成是否去中國化的問題，大部分台灣人都不會用這個角度思考”。他說：“台灣從未有去中國化的問題，台灣保存的文化底蘊，比中國深厚得多，台灣有溫良恭儉讓的傳統，沒搞過文革、破四舊、立四新，也沒把孔廟、媽祖廟燒掉，中國整天說台灣去中國化，是胡攪蠻纏。”

此外，梁文傑也表示，“孫中山是否在新台幣上，這是台灣自己的事，不需要對岸操心，若中國如此尊崇孫中山，為何不放孫中山呢？現在人民幣上都是毛澤東，毛是批孔揚秦，攻擊傳統文化不遺余力，毛澤東能代表中國人嗎？”

他也說，“不要把政治人物跟去不去中國化連在一起”，“過去台幣是用蔣介石，後來拿掉，大家也是用得好好的”。

作者: 德聞 (綜合報道)