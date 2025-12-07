台灣新生兒打B肝疫苗 醫曝關鍵：這個公共衛生政策獨步全球

記者李鴻典／台北報導

美國川普政府近日決議新生兒不再全面施打B肝疫苗，台灣疾管署宣布不跟進，仍維持出生就要打政策。衛福部疾病管制署副署長林明誠6日表示，已諮詢我國ACIP專家，決定不跟進、仍維持我國現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策。重症名醫陳志金今（7）天說，台灣的這個公共衛生政策是獨步全球的！

維持我國現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策。(圖／Pexels)

陳志金醫師一早在臉書發文，美國決議不再建議新生兒全面接種B肝疫苗，改採分眾個別考量。台灣決定不跟進，仍然維持現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策。

陳志金醫師說明，台灣過去B型肝炎盛行率偏高，主要是因為母子「垂直」感染（由媽媽傳染給小孩），因此自1986年起，所有新生兒全面公費接種B型肝炎疫苗。

目前2025年（2024出生世代）B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率（高於國際水準），使得台灣6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前的10.5%下降到0.8%以下。陳志金醫師表示，帶炎率下降，也進一步減少肝硬化和肝癌的發生率。台灣的這個公共衛生政策是獨步全球的！

陳志金醫師進一步說明，在台灣，由於「非疫苗接種世代」（1986年以前出生）的B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成的疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國不同。因此，疾管署經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策，不會跟進美國修改之建議。

