台灣新生兒10.7萬創新低 超越日韓成最不想生國家

內政部昨（9）日公布最新戶口統計資料，全台65歲以上人口數達467萬3155人，占總人口20.06％，正式進入「超高齡社會」，而新生兒僅10萬7812人，年粗出生率為千分之4.62，創歷史新低，還超越日本、南韓，台灣也成了主要國家中「不想生」第一名。

台灣新生兒出生人口僅剩10萬人出頭。（示意圖／取自pexels）

過去多年，台灣生育率僅次於南韓，2025年情勢出現翻轉，南韓自2023年起止跌回升，總生育率從0.72逐步回升，2025年推估可達0.82至0.85，粗出生率約千分之6.7。日本2025年粗出生率仍維持在千分之5以上。

台灣部分，粗出生率從2024年的千分之5.76，一年暴跌至千分之4.62，跌幅驚人。2025年全台出生人口僅10萬7812人，較前一年大減2萬7044人，年減幅高達20%，總生育率僅0.8，代表每名婦女一生平均生育不到1個孩子。

統計顯示，去年12月全台僅出生9027名嬰兒，平均每4.9分鐘才有1名新生兒誕生。死亡人口則達20萬268人，死亡數持續高於出生數，「生不如死」現象加劇。全台人口數為2329萬9132人，較2024年同期減少10萬1088人，連續2年負成長。

