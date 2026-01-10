台灣新生報大陸事業部 推進兩岸文化、科技交流

台灣新生報大陸事業部應邀參與台灣工黨組織的赴福建調研考察團，在福州中山紀念堂考察。

▲台灣新生報大陸事業部應邀參與台灣工黨組織的赴福建調研考察團，在福州中山紀念堂考察。

2026年是孫中山先生誕辰160周年，台灣新生報大陸事業部以文化為根、科技為翼，積極推動兩岸在傳統文化傳承與科技創新領域的深度合作，擬以「數智樂府」人工智慧教學輔助系統與「襄琴文化科技融合專案」為載體，搭建起兩岸新橋樑，6至9日應邀參與台灣工黨組織的赴福建調研考察團，進行全程報導工作。考察團參觀了福州市、莆田學院音樂學院福建省非遺古琴制藝保護傳承基地、楓亭鎮蔡系古琴非遺保護傳承基地，下一步將推動莆田學院與臺灣高校合作。

廣告 廣告

科技賦能破解非遺傳承瓶頸

擬由兩岸高校、AI企業與非遺專家聯合打造「數智樂府」專案，針對古琴、古箏傳承中師資稀缺、標準模糊等痛點，構建了集智慧硬體、專業演算法與權威內容於一體的生態解決方案。計劃該系統可以突破傳統教學局限，通過高精度指法骨骼識別、風格化音韻量化分析等核心技術，實現對學習者指法、音準、節奏的即時檢測與個人化回饋。

在應用場景上，專案計劃推出「AI雙師智慧美育課堂」，可以支援多所中小學創建「智慧美育」示範校；在文旅領域部署沉浸式互動終端，讓遊客體驗古琴演奏並生成數位紀念內容；擬同時開發「樂齡版」與多語言國際版，服務全齡社會與海外傳播。專案負責人表示，「數智樂府」不僅是教學工具，更是中華優秀傳統文化創造性轉化的實踐樣本。

一脈襄承激活千年琴韻新生

作為兩岸共同珍視的文化瑰寶，唐代古琴「襄琴」承載著1400餘年的歷史記憶。以這一國寶級文物為紐帶，探索傳統文化與現代科技融合的新路徑。

計劃專案通過高清掃描、3D建模等技術對珍稀古琴進行數位化保存，構建三維影像資料庫；開發AI輔助教學系統，讓學習者突破時空限制體驗專業指導；打造「兩岸古琴數位博物館」，以沉浸式體驗吸引年輕群體。同時，計劃建設閩台古琴文化科技融合示範基地，設立傳承研習中心與青年創客工坊，推動非遺保護與創新創業深度融合。

據悉，兩岸將共同舉辦「一脈相（襄）承·兩岸共情（琴）」線上古琴音樂會，邀請兩岸琴家共奏經典曲目，以琴音傳遞同胞情誼。台灣工黨主席晏揚清表示，「孫中山先生倡導的『振興中華』理念，需要兩岸同胞以文化為紐帶共同踐行。期待未來在音樂教學、文創開發等領域開展更多深度合作。」

此次系列活動不僅是對孫中山先生誕辰的紀念，更是兩岸以文化科技融合促進心靈契合的生動實踐。在「天下為公」的理念指引下，千年琴韻正奏響時代強音。