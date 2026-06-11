台灣新竹才發生重大氣爆 廣西興安凌晨大爆炸7死17傷

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▲廣西興安凌晨發生爆炸事件7死17傷，原因不明？

【記者劉紫瑜／特稿】6月11日淩晨1時40分許，廣西桂林市興安縣興安鎮靈湘路發生一起爆炸事件，事發時聲響巨大，距離事發地四、五公里的周邊遭波及，居民均被巨響驚醒。

事發後，桂林市、縣兩級黨委、政府主要領導第一時間趕赴現場，統籌公安、消防、衛健、應急等部門開展現場救援及應急處置工作。經多輪全面搜救，通報此次事件已造成7人死亡、17人受傷。所有傷者均已送往醫院救治，目前傷情穩定、無生命危險，輕傷人員經醫療處置後已妥善安置。

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興安縣人民醫院已接收本次爆炸事件傷者及時醫療處置，當地鎮政府已派員前往現場應急處理，經初步排查，本次爆炸排除管道燃氣洩漏引發事故的可能。目前，公安機關正深入開展事件原因調查。

▲新竹市東區高翠路6月9日凌晨發生重大氣爆事故，造成2死2傷悲劇。（照片翻攝臉書）

台灣新竹市東區高翠路一棟三層樓透天住宅，一樓作為便當店使用，二天前，6月9日清晨因瓦斯徹夜外洩，於凌晨近4點發生爆炸，導致鄰近麵包店老夫妻在睡夢中被炸塌牆體壓困，送醫後不治死亡。

此次大爆炸共57戶受波及，初步確認現場便當店瓦斯桶或其管線破裂洩漏，疑遇電氣火花所產生瞬間劇烈性爆炸。事故共造成2死2傷，受災戶57戶，機車93輛、汽車40輛受波及。真正氣爆原因，新竹市消防局火調科目前持續調查中。（照片翻攝畫面）