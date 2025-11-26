台灣新紀錄！出口美國首度超越中國 謝金河：全球「脫中入美」格局成形

財經中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。財信傳媒董事長謝金河就提到，中日交惡，更加速日商從中國撤離，今年前10個月日本對中國的外國直接投資（FDI）銳減83%，直言「全球『脫中入美』格局成形」。

謝金河26日在臉書發文，台灣的金寶電子結束了從1996年成立的東莞廠，3000多名員工失去工作。他提到，其實東莞的製造業萎縮已持續很長的時間，昔日繁華景象早已不復見。此外，最近中日交惡，更加速日商從中國撤離，今年前10個月日本對中國的外國直接投資（FDI）銳減83%，情況會更加惡化。

謝金河指出，2025年川普上任，他的關稅棒子加上赴美投資，製造業重返美國，正逐漸改變過去的產業布局。1990年代全球投資中國是主旋律，台商一窩蜂西進，成為促進中國經濟崛起的推手，很多台商也因為投資中國而壯大。

謝金河認為，全球「脫中入美」的格局已經成形。（示意圖/翻攝自pixabay）

謝金河透露，從台灣的出口結構可以看出新一輪的變化正在形成。今年10月台灣對美國出口211.35億美元，占比34.2%，對中國出口143.17億美元，占比23.2%，這是占比差距最大的一個月。今年前10月台灣對美國出口1516.21億美元，年增63.3%，對中國出口1388.91億美元，年增13.1%，這是出口美國首度超越中國的新紀錄。

此外，謝金河表示，台灣對美國的順差拉升至1119.93億美元，已經超過去年全年的739億美元，而對中國的順差是631.33億美元，和美國有一段差距。從占比更可以看出「脫中入美」的新格局。2020年台灣出口到中國的占比是43.9%，美國是11.7%，今年前10月，美國占比是29.5%，10月拉升至34.2%，對中國前10月占比27%，10月再降到23.2%，這個變化非常值得關注。

謝金河強調，今年AI是主戰場，台灣的ICT和半導體產業都和美國緊密結合，過去台商投資中國，現在投資美國。接下來是川普要求各國投資美國資金到位，台灣以台積電的1650億美元為基礎，很可能擴大到4000億美元，這個「脫中入美」新格局，也會對企業未來帶來巨大影響和變化。

