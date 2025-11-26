台灣新紀錄！出口美國首度超越中國 謝金河：全球「脫中入美」格局成形
財經中心／黃韻璇報導
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。財信傳媒董事長謝金河就提到，中日交惡，更加速日商從中國撤離，今年前10個月日本對中國的外國直接投資（FDI）銳減83%，直言「全球『脫中入美』格局成形」。
謝金河26日在臉書發文，台灣的金寶電子結束了從1996年成立的東莞廠，3000多名員工失去工作。他提到，其實東莞的製造業萎縮已持續很長的時間，昔日繁華景象早已不復見。此外，最近中日交惡，更加速日商從中國撤離，今年前10個月日本對中國的外國直接投資（FDI）銳減83%，情況會更加惡化。
謝金河指出，2025年川普上任，他的關稅棒子加上赴美投資，製造業重返美國，正逐漸改變過去的產業布局。1990年代全球投資中國是主旋律，台商一窩蜂西進，成為促進中國經濟崛起的推手，很多台商也因為投資中國而壯大。
謝金河透露，從台灣的出口結構可以看出新一輪的變化正在形成。今年10月台灣對美國出口211.35億美元，占比34.2%，對中國出口143.17億美元，占比23.2%，這是占比差距最大的一個月。今年前10月台灣對美國出口1516.21億美元，年增63.3%，對中國出口1388.91億美元，年增13.1%，這是出口美國首度超越中國的新紀錄。
此外，謝金河表示，台灣對美國的順差拉升至1119.93億美元，已經超過去年全年的739億美元，而對中國的順差是631.33億美元，和美國有一段差距。從占比更可以看出「脫中入美」的新格局。2020年台灣出口到中國的占比是43.9%，美國是11.7%，今年前10月，美國占比是29.5%，10月拉升至34.2%，對中國前10月占比27%，10月再降到23.2%，這個變化非常值得關注。
謝金河強調，今年AI是主戰場，台灣的ICT和半導體產業都和美國緊密結合，過去台商投資中國，現在投資美國。接下來是川普要求各國投資美國資金到位，台灣以台積電的1650億美元為基礎，很可能擴大到4000億美元，這個「脫中入美」新格局，也會對企業未來帶來巨大影響和變化。
更多三立新聞網報導
林亮君曬自拍挺日本干貝！日網6萬人暴動喊「嚇我一跳」：太可愛了
習近平打給川普「日本早知情」！專家曝中國急通話主因：焦慮台灣這1事
怕得罪美國不敢告？台積電正式告羅唯仁 專家：川普不高興還是要講法律
陸男星表弟驚傳「柬埔寨工作失聯」！媽接最後電話心碎：非常虛弱、恐懼
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 14 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬
報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高健康2.0 ・ 1 小時前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 1 天前
減肥新藥超熱！「醫藥大廠」開盤即攻漲停炸出11億元 近6千人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於市場對減肥新藥CBL-514臨床進度的關注，醫藥大廠康霈*（6919）今（25）日股價表現搶眼，開盤即攻漲停，上漲13.5元至1...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 10 小時前
資金逢低加碼 0050、0056投資人數雙增
台股上周隨美股回落而重挫，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50(0050)與主要高股息ETF，0050周增7.4萬人奪冠，並改寫6/20分割恢復交易後次高紀錄；元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)分別周增2.1萬、1.3萬人。中時財經即時 ・ 1 天前
緯創苦撐平盤之上拚回140元大關 分析師示警：轉弱訊號浮現
代工大廠緯創（3231）今（24）日股價開高在140.5元，惟盤中一度震盪翻黑跌逾1%、探至137.5元，140元大關得而復失。豐銀投顧分析師李世新受訪時表示，緯創今日走勢明顯受制於上方壓力，技術面轉弱訊號浮現，短線操作須提高警覺。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 1 天前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 19 小時前
不到一個月拉5次漲停！「這被動元件」股價4天飆35%登強勢股王 它三個月狂漲227%也上榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤26,504.24點，漲69.3點，漲幅0.26%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於被動元件需求增加，再加上中...FTNN新聞網 ・ 1 天前
機器人族群笑開花！這「設備大廠」勁揚7%領軍...雷虎、致茂也衝了 東元獨自跌半根
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高觸及27,118.02點，截至上午11點50分，持續走揚中，而機器人概念股盤中同步...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動
股王信驊（5274）納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。自由時報 ・ 1 天前
殺不死的記憶體！華邦電狂飆4%「湧進15萬大量」大摩：漲價循環剛開始
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導上週五（21日）美股強勢收紅，帶動今（24日）台股止跌反彈，前一週遭重挫的記憶體族群也一併回神。截至10點20分，華邦電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
打敗「退休金焦慮」準備好退休三桶金 老後不怕錢不夠用
「退休金焦慮」已成全民話題，隨著平均餘命拉長、通膨讓物價不斷上漲，該如何積攢退休金才不會變成下流老人？理財作家嫺人在Yahoo TV《進擊的荷包》分享如何回推出每月該存多少退休金，退休三桶金如何分配比例？又該怎麼領？她力勸上班族一定要投資，才能養大退休金。進擊的荷包 ・ 1 天前