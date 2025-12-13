台灣新經濟連盟拜會數位產業署 聚焦公私協作與 AI 驅動的新經濟應用！

台灣新經濟連盟（NEAT）11 日拜會數位發展部數位產業署，由理事長鄧萬偉率領產業代表團，與數位發展部數位產業署署長林俊秀及署內團隊，針對 2026 年科技相關專案方向、AI 國家戰略、數位憑證應用推廣、金融防詐與資料庫建立、AI 服務能量公信力與市場信任建立、產業示範場域、數位孿生導入挑戰等七大核心議題，展開深度政策對話。

NEAT 理事長鄧萬偉表示，NEAT 長期致力推動「ABCDE+M」產業策略主軸（AI、Blockchain、Cloud、Data、ESG／EC、Media），並串聯北中南創新企業建立跨域合作網絡。本次拜會旨在協助政府更貼近產業端真實需求，讓新興科技得以落地、普及並走向國際。他指出，AI、資安、數位信任、算力成本、防詐科技以及供應鏈升級，都是台灣下一階段競爭的核心關鍵，若政策設計能在早期即與民間同步對話，將大幅提升執行效率，也有助於打造台灣成為全球新經濟與數位科技的重要節點。鄧萬偉強調，NEAT 將持續扮演產官學橋樑，協助整合集體創新能量，並加強國際鏈結，使台灣科技實力被世界看見。

加強公私協作！產業盼更明確政府補助主軸與前瞻技術路線圖

德好將大數據執行長周育德指出，政府在 AI、大數據、資安與產業數位化等戰略領域的部署方向明確且具前瞻性，但企業端期待能更早掌握年度主題徵案、補助方向及資源配置原則，特別是 AI 算力成本、雲端租賃服務、供應鏈韌性強化等前瞻技術議題，希望政府能建立透明化的規劃藍圖，以利企業提前佈局。

博士旺創新總經理黃啟誠表示，數位憑證皮夾是未來數位信任體系的重要基礎建設，但現階段各項應用場景尚未整合，業界希望了解政府推動計畫、驗證流程、示範場域與跨平台合作模式。他並指出，企業端也可提供實務資安能力，協助政府強化數位憑證皮夾的安全架構，讓民眾在使用時更具信心。

思偉達創新科技分析師陳怡如則提出，台灣目前詐騙相關資料散落於數發部、金管會、內政部等不同機關，缺乏整合性。業界建議政府主導建立「跨部會 API 交換框架」，使合法業者能回饋可疑金流、錢包與詐騙樣態資料，強化國家級防詐體系。思偉達也呼籲建立「AI 防詐訓練資料庫」，協助模型學習多元詐騙樣態，使台灣在新型態詐騙防禦中擁有領先優勢。

共建開放生態圈！聚焦 AI 驅動的新經濟應用

iPASS 一卡通協理黃藍逸與科長葉庭芬指出，一卡通已啟動行為異常偵測、第三方驗證等 AI 防詐措施，並規劃打造整合式金融防詐儀表板。期盼與數產署的數位信任場域服務實地驗證計畫、智慧城鄉生活應用發展計畫、智慧雨林產業創生計畫等接軌，讓民生支付、交通與城市服務更具智慧化與安全性。

思偉達創新科技產品長郭東穎與業務經理程書琦表示，多數中小企業在採購 AI 專案時，普遍缺乏判斷 AI 服務品質的標準，導致試行成本提高、落地速度受阻。因此建議政府建立「AI 服務能量登錄」或「合規驗證機制」，提升市場信任度。思偉達也呼籲制定更適用 AI 項目的政府採購驗收指引，降低創新專案進入政府場域的門檻。

環球睿視執行長蘇育民指出，全球算力高度集中於 NVIDIA CUDA，使 AI 成本居高不下。若台灣能憑藉硬體優勢打造開放、合理成本的算力生態，即能成為全球 AI 應用示範基地。他分享 AIspeakin 已在觀光場域落地應用即時口譯與導覽服務，並建議政府強化國際宣傳，同時推動北投士林、內湖科技園區成為「AI 演算法與雲端應用中心」，並串聯台日與全球市場。

麗鴻科技總經理蔡宗霖強調，石化材料是半導體供應鏈的重要基礎，但在導入 AI 與數位孿生過程中，面臨資料不足、防爆技術與通訊挑戰、模型精準度不足、OT/IT 整合困難、工廠 3D 模型缺口、工安預測能力有限與資安與組織阻力等七大關鍵瓶頸。他呼籲政府建立跨部門專案協作，協助真正有需求的核心產業在全球競爭中取得技術領先。

台灣圖靈鏈代表則建議政府規劃常態性的跨領域產業交流委員會，例如每兩個月一次的對談，使政策制定初期就能吸收產業回饋，縮短政策與實務落差。

會中，數位產業署署長林俊秀針對業界建言逐一回應，強調政府推動 AI 的核心，是讓資源投入真正能帶動產業升級的關鍵領域。因此，未來補助政策將聚焦生成式 AI、PQC、資安、演算法模型與資料治理等前瞻技術，而針對現已成熟的方案如 KM（知識管理）計畫，則會需要回歸市場機制。至於企業關心的雲端／地端部署彈性、導入成本與 AI 可信任標準，政府將納入政策規劃，也將持續強化 AI 服務能量登錄制度。

在數位信任基建方面，數位身分憑證皮夾將全面開源並擴大示範，打造國家級數位信任基礎，而跨部會防詐資料交換框架也正逐步建構中。在協助企業出海方面，目前數產署與日本政府、法人組織合作密切，未來將會優先協助已有商用應用實績、技術成熟、有國際潛力的團隊。林俊秀署長也談到，目前 5G 專網已核發逾 130 張許可，盼在頻譜、標準化與設備驗測等面向持續協助產業應用。林俊秀署長強調，政府將與產業維持密切對話，確保政策方向能真實回應業界需求，並協助台灣 AI 與數位產業建立國際競爭力。

透過此次交流，NEAT 與數位產業署在多項議題上建立初步合作方向，NEAT 表示，未來將持續扮演政府與產業界的橋樑角色，整合資源與技術，推動台灣成為全球新經濟與數位科技的重要樞紐。