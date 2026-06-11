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台灣新藥界明日之星「生達方生醫」登上國際創新舞台！ 攜手AIH前進納斯達克 加速全球新藥布局

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圖說：亞洲創新中心(AIH)率領亞洲新創團隊登上紐約時代廣場納斯達克總部企業牆，展現亞洲企業國際化能量。
圖說：亞洲創新中心(AIH)率領亞洲新創團隊登上紐約時代廣場納斯達克總部企業牆，展現亞洲企業國際化能量。

【記者羅伯特/綜合報導】台灣新藥研發新星 「生達方生醫（Neo-Pharma Biotech）」創辦人暨執行長林伯霖博士於本月7日受邀赴美參加由亞洲創新中心（Asia Innovation Hub, AIH）與美國納斯達克創業中心（Nasdaq Entrepreneurial Center）共同舉辦之 「2026春季亞洲里程碑創業家計畫」（Spring Asia Milestone Makers）結業典禮 ，與來自台灣及亞太地區具高潛力之創新企業，共同見證亞洲創新能量躍上國際資本市場的重要時刻。

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圖說：生達方生醫執行長林伯霖榮登紐約時代廣場的納斯達克大型電子看板。
圖說：生達方生醫執行長林伯霖榮登紐約時代廣場的納斯達克大型電子看板。

本次活動被視為亞洲新創企業與美國資本市場接軌的重要里程碑。AIH為納斯達克創業中心首個針對亞洲市場設立之合作平台，透過國際創業培訓、資本市場交流及全球創新網絡連結，協助亞洲企業建立國際品牌與募資能力，為未來進軍美國市場及國際資本市場奠定基礎。

生達方生醫創辦人林伯霖博士表示：「此次能夠代表台灣生醫創新企業參加 Spring Asia Milestone Makers 計畫，不僅是生達方生醫的重要成就，更象徵台灣生技產業正逐漸受到國際市場的重視。透過與全球創新企業交流，以及與資本市場專家的深度互動，更加堅定了我們以創新藥物研發改善人類健康的使命，並將積極推動台灣自主研發新藥走向國際。」

圖說：台灣新藥研發新星 「生達方生醫（Neo-Pharma Biotech）」創辦人暨執行長林伯霖博士於本月7日受邀赴美參加「2026春季亞洲里程碑創業家計畫」（Spring Asia Milestone Makers）結業典禮。
圖說：台灣新藥研發新星 「生達方生醫（Neo-Pharma Biotech）」創辦人暨執行長林伯霖博士於本月7日受邀赴美參加「2026春季亞洲里程碑創業家計畫」（Spring Asia Milestone Makers）結業典禮。

林伯霖博士長期深耕新藥開發與智財佈局，帶領團隊運用生物量子力學與分子模擬技術進行新藥設計，聚焦於未被滿足的重大醫療需求。公司亦積極投入抗癌及神經修復新藥之研發，研究領域涵蓋病毒感染、癌症與神經退化疾病等重大醫療市場。

林博士表示，生達方生醫將持續深化與國際生技產業、學研機構及資本市場的合作，加速推進臨床及臨床前研究，並積極拓展全球授權合作，同時透過參與國際創新平台與生技展會，進一步提升台灣生醫創新技術在全球市場的能見度與影響力。

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