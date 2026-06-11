台灣新藥界明日之星「生達方生醫」登上國際創新舞台！ 攜手AIH前進納斯達克 加速全球新藥布局
【記者羅伯特/綜合報導】台灣新藥研發新星 「生達方生醫（Neo-Pharma Biotech）」創辦人暨執行長林伯霖博士於本月7日受邀赴美參加由亞洲創新中心（Asia Innovation Hub, AIH）與美國納斯達克創業中心（Nasdaq Entrepreneurial Center）共同舉辦之 「2026春季亞洲里程碑創業家計畫」（Spring Asia Milestone Makers）結業典禮 ，與來自台灣及亞太地區具高潛力之創新企業，共同見證亞洲創新能量躍上國際資本市場的重要時刻。
本次活動被視為亞洲新創企業與美國資本市場接軌的重要里程碑。AIH為納斯達克創業中心首個針對亞洲市場設立之合作平台，透過國際創業培訓、資本市場交流及全球創新網絡連結，協助亞洲企業建立國際品牌與募資能力，為未來進軍美國市場及國際資本市場奠定基礎。
生達方生醫創辦人林伯霖博士表示：「此次能夠代表台灣生醫創新企業參加 Spring Asia Milestone Makers 計畫，不僅是生達方生醫的重要成就，更象徵台灣生技產業正逐漸受到國際市場的重視。透過與全球創新企業交流，以及與資本市場專家的深度互動，更加堅定了我們以創新藥物研發改善人類健康的使命，並將積極推動台灣自主研發新藥走向國際。」
林伯霖博士長期深耕新藥開發與智財佈局，帶領團隊運用生物量子力學與分子模擬技術進行新藥設計，聚焦於未被滿足的重大醫療需求。公司亦積極投入抗癌及神經修復新藥之研發，研究領域涵蓋病毒感染、癌症與神經退化疾病等重大醫療市場。
林博士表示，生達方生醫將持續深化與國際生技產業、學研機構及資本市場的合作，加速推進臨床及臨床前研究，並積極拓展全球授權合作，同時透過參與國際創新平台與生技展會，進一步提升台灣生醫創新技術在全球市場的能見度與影響力。
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