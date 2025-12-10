台灣新音樂獨立遊戲《Estella》結合鍵盤、滑鼠打造創新八邊形操作模式，還沒上市願望清單收藏破萬引爆期待！

近年來，台灣團隊製作的獨立遊戲，例如赤燭遊戲的《九日》、《還願》，以及《活俠傳》等遊戲品質都非常精良，也獲得了玩家們的廣泛好評。而現在，國內又有新的獨立遊戲製作團隊打造出了新穎的音樂遊戲《Estella》，以鍵盤加上滑鼠的操作模式，努力在八邊形操作框中準確敲打音符獲得高分，並且雖然目前還未確定上市日期，但在僅釋出 DEMO 版的狀態下就吸引了破萬玩家將《Estella》收藏進願望清單中，只等待遊戲正式上市！

(Credit: Imanity )

廣告 廣告

由台灣獨立遊戲製作團隊 Imanity 正在打造的新音樂遊戲《Estella》是一款故事背景以宇宙為舞台的 PC 音樂遊戲，玩家將扮演流星展開橫越宇宙星球的音樂旅程，《Estella》中的每個章節也都代表了不同的星球，也有各自風格不同的曲目，首發版本也將收錄 30 首樂曲，未來也會持續擴充曲庫。而《Estella》開發團隊也表示，他們自己也很喜歡大型機台音樂遊戲《Mai-Mai》或者電腦上的《OSU！》，因此想打造出一款他們自己也很喜歡，結合各個音樂遊戲優點的好玩遊戲。

(Credit: Imanity )

而開發團隊也分享，《Estella》的操作模式也是啟發自《OSU！》與《Mai-Mai》的創新的八邊形樣式，玩家們同樣要在音符通過八邊形時精準敲擊鍵盤，才能獲得高分。不過，遊戲中還有那些玩家們必須避開，不能按下按鍵的音符，或者跟《OSU！》相同，有必須由滑鼠操作的部分，必須活用鍵盤與滑鼠的互相搭配才能在《Estella》獲得高分。而《Estella》的歌曲難度也有「Stable」、「Complex」、「Chaotic」與「Glitched」等四種遊戲評價，劇情模式中還會有 Boss 戰供玩家們挑戰。

而目前除了劇情模式外，《Estella》也計畫會有全球排行榜與多人遊玩系統，讓玩家們能與來自世界各地的玩家們一較高下。而目前開發團隊也分享，章節系統、地圖介面與遊戲劇情都已經做出來了，目前也已經在 Steam 平台上釋出 Demo 版，希望接下來能夠讓《Estella》進入搶先體驗（EA）階段，未來也會繼續補充內容、完善系統細節，讓《Estella》完整版能夠真的推出，呈現在玩家們眼前。