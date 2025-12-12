台灣旅人最瘋科技旅宿 關係測試之旅成新顯學

【記者趙筱文／台北報導】全球線上旅遊平台Booking.com公布最新「2026年10大旅遊趨勢」，今年已是該預測計畫邁入第10年。Booking.com表示，隨著旅遊型態與價值觀轉變，旅行不再只是放鬆或觀光，而是成為展現個人風格、探索自我與重塑人際關係的重要方式。此次調查涵蓋33個國家、超過2萬9,000名旅人，其中台灣旅人在多項趨勢中表現尤為突出，對科技應用與情感連結的接受度明顯高於全球平均。

廣告 廣告

Booking.com首席商務長James Waters指出，2026年的旅行將更加個人化，旅人不再依循單一框架，而是圍繞「真實自我」來規劃旅程，從科技體驗、情感互動到生活風格，都成為旅行的重要元素。

調查顯示，台灣旅人對智慧旅宿的接受度名列全球前段班，高達96%願意入住配備機器人服務的旅宿，遠高於全球平均77%，位居全球第3。旅人最期待的功能包括清潔機器人、機器人廚師，以及能協助管理能源與水資源的永續系統。除了實用性，部分旅人也將此視為新奇體驗或社群分享話題，反映科技感住宿正逐步成為旅遊賣點之一。

在旅遊動機方面，「關係測試之旅」成為新興趨勢。調查指出，81%的台灣旅人願意與伴侶、同事或新朋友一同旅行，藉此觀察彼此的契合度，比例高於全球平均。多數旅人會留意旅伴是否主動參與行程規劃，甚至刻意選擇偏遠地區、預算受限或網路不穩的行程，測試彼此在不確定情境下的應對方式。其中，Z世代對此趨勢最為積極，顯示旅行正成為檢視人際關係的重要場域。

文化與生活風格也深刻影響未來旅遊樣貌。調查發現，台灣旅人對「旅遊廚藏品」特別有感，80%願意在旅行時購買設計感餐具或廚房用品，81%甚至會為此專程造訪以餐具或廚藝聞名的目的地，比例同樣位居全球前三。對不少人而言，這類物件不只是紀念品，更是將旅行記憶融入日常生活的一種方式。

科技在行程規劃中的角色也持續擴大。超過8成台灣旅人願意在公路旅行中共乘，並使用App尋找旅伴，同時有82%會透過AI規劃避開人潮、景色更佳的路線，尤其受到年輕世代青睞。相較之下，年長世代對AI導入旅遊規劃的接受度明顯較低，呈現世代差異。

此外，靈性探索、肌膚保養、親近自然與懷舊旅遊，也成為2026年的關鍵趨勢。台灣旅人對占星、月相與節氣旅遊的關注度顯著高於全球平均，也有高比例旅人願意根據個人膚況或生理節律，選擇具備智慧設備的旅宿。另一方面，超過半數台灣旅人嚮往更安靜、貼近自然的旅程，透過觀察昆蟲、賞鳥或野外採集，暫時遠離資訊過載。

全球有77%的旅人準備好體驗配備機器人互動服務的旅宿，而台灣旅人的興趣更高達96%，於全球排名第三。Booking.com提供

Booking.com指出，未來的旅行理由也正在轉變。越來越多旅人不再等待婚禮、蜜月等傳統里程碑，而是為了犒賞自己、慶祝工作成就，甚至療癒人生轉折而出發。對多數旅人而言，旅行本身就是值得慶祝的日常選擇。

整體而言，2026年的旅遊趨勢顯示，科技、情感與個人價值正全面滲透旅行體驗，而台灣旅人在這波轉變中，展現出高度接受新科技與新型態旅遊的特質，也成為全球旅遊市場中相當受矚目的族群。

近四成（全球39%；台灣47%）在規劃假期時會根據月相或節氣時間點安排行程，或專門造訪磁場強大的目的地。Booking.com提供

近四分之三（全球 75%；台灣 81%）的人單純為了「努力工作，理應犒賞」而旅行。Booking.com提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

推動善念向教育扎根 居興董座林詠盛獲選高市十傑傳馨會理事長

學霸美女曝「16歲被持刀強暴」全場靜默 網看影片：一秒泛淚

12星座最強運勢｜雙魚暫緩辭職 水瓶恐當韭菜 雙子闖出新天地

