台灣旅客到韓國一眼被抓包！韓籍網紅曝「台人4行為」 網喊：是真的

近年來許多民眾喜歡出國旅遊，尤其是離台灣較近的日、韓兩國，更是不少旅客心中的首選。近日一名前韓國免稅店店員拍影片，展現台灣旅客在韓國常出現的4個明顯行為，一眼就能辨識出來。台灣網友看完後，紛紛留言「一模一樣！」、「你也學太像了」。

曾經在韓國免稅店打工的韓籍網紅赫赫，近日在Threads上發出影片，模仿台灣人到韓國店家的行為。他稱，過去在免稅店接待台灣人時，可以看到明顯的4個特色：

1.台灣人走進店裡的時候會非常害羞。

2.用韓文或英文先打招呼。

3.努力使用不熟練的韓文。

4.對店員很有禮貌。

文章曝光後，台灣民眾紛紛留言表示，「你演的台灣人就是我在韓國的模樣，而且是一模一樣」、「完美復刻韓國百貨免稅店日常」、「你也學太像了」、「99%台灣人出國都很有禮貌的」、「韓國的朋友還會模仿我們說『對對對』」、「有種還沒到韓國，就預先看到自己問話的感覺」。

此外，還有一些網友分享自己的經驗，稱「去年去韓國玩被便利商店的店員問說是不是台灣人？我超驚訝她怎麼會知道？她說台灣人有一種氣息（氛圍）很好分辨」、「即使門口已標示有中文服務，仍有許多台灣旅客會努力先用英文或韓文溝通。主動跟他們說中文時，他們還表現出很不好意思的樣子」。

