台灣旅客搭宿霧船班故障被降等求償無門 消保官：Klook應主動退款負責

〔記者翁聿煌／新北報導〕上月一對李姓夫妻至菲律賓宿霧旅遊，透過台灣旅遊訂票平台Klook(客遊天下)購買往返薄荷島商務艙船票，去程時船班意外故障返回出發地，導致再搭乘時被降等為室外艙，夫妻向Klook要求退價差，不料Klook不退款並要求該夫妻在當地向船公司索賠但再次遭拒，夫妻求償無門，返台後向新北市議員參選人吳昇翰陳情並向消保官投訴後，Klook才願意退款但夫妻拒收，批評Klook漠視消費者權益。

新北消保官鍾佳儒表示，後續由消保官去年12月29日召開協調會後，Klook透過電子郵件表達已自行刷退428元，並盼退費訂單全額共2772元以示歉意，但李先生拒絕，消保官認為Klook在第一時間就應退款給消費者，而非消保者投訴後才願意退款，Klook再與船公司自行協商才對。

吳昇翰指出，李姓夫妻兩人去年11月24日透過Klook預訂菲律賓OceanJet渡輪商務艙宿霧往返薄荷島船票，去程卻因船隻故障導致返回出發地後，再搭乘時被迫降等至無空調室外艙(Open Air)，事後夫妻盼Klook退還艙等價差428元，Klook卻不斷要求夫妻在當地櫃台退款或至船公司網頁要求退費，但船公司櫃台表示收款為Klook，應向Klook要求退款，夫妻兩人遭船公司及Klook互踢皮球、求償無門，返台憤而向吳昇翰服務處陳情並向消保官投訴。

該夫妻不滿指出，代訂平台Klook收取服務費後，面對明顯的服務縮水與差價，卻僅以電子郵件罐頭訊息回覆，要消費者自行解決跨境退款問題，「這種處理方式完全是讓消費者自生自滅，非常不負責任」。

李姓消費者指出，Klook直到去年12月24日才致電該夫妻表示願意返回差價，但遭李姓消費者拒絕，李先生表示，428元並不是大錢，在意的是Klook對消費者權益損失的責任態度，此事件凸顯Klook忽視消費者權益只會不斷踢皮球，因此拒收退款，執意召開協調會表達不滿。

