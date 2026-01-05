台灣旅客最愛閃衝日本 新幹線QR Code乘車

新的一年展開，旅遊業者回顧2025旅遊趨勢，並推出全新產品。Trip.com公布台灣旅遊趨勢報告，發現快閃、多次出國，到設計感旅宿、二線城市和主題型體驗崛起，國人不再只追求「去過哪裡」，而是更在意「怎麼玩、玩得夠不夠深」。Kkday啟動「新幹線QR Code乘車」服務，免排隊就能購得熱門路線車票；易遊網聯手星宇航空精選22個人氣航點機票下殺7折起，宮古島只要777元，台北直飛鳳凰城僅須2萬3千元。

廣告 廣告

Trip.com發布2025年航班數據，台灣旅客平均每人出境2.45次，高於日本(2.26次)和南韓(2.3次)，又以短程航線占比59%最高，中程航線占37%，長程航線僅5%，且最愛衝日本、南韓。最愛的旅行景點為香港迪士尼樂園、日本環球影城、東京迪士尼系列等大型主題樂園，而釜山海雲台藍線公園、明洞商圈等景點的訂單和瀏覽量也數倍成長，沖繩的訂單量年增幅更超過1,600%，反映本國旅客加速從東京、大阪、首爾等一線城市，轉向兼具地方特色、自然景觀和高性價比的鄰近二線城市。

在住宿方面，台灣旅人喜好設計感飯店，相較之下，日本市場更偏好「溫泉泡湯」體驗，而泰國、馬來西亞及港澳用戶則對「親子友善」飯店關注度較高。在地旅遊以台中、和南投瀏覽量年升126%、220%最夯，自然景觀、慢活節奏，加上中短程移動的便利性，使中台灣逐漸成為在地假期放鬆、輕旅行首選。從全球旅客的入境數據來看，台北、高雄、新北、台中和宜蘭則是最受歡迎目的地。

Kkday攜手JR東海、JR西日本、JR九州等3大鐵路公司，提供「新幹線QR Code乘車」服務，主打免實體換票、直接掃碼進站，涵蓋東京、新大阪、京都、名古屋、岡山、博多、熊本等48個起站點車站出發的人氣路線，可線上預訂出發前120天的車票。

旅客即日起於KKday購入東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線車票，無須在車站窗口或售票機兌換票券，就能直接使用KKday APP內的新幹線QR Code憑證，於車站專屬閘門掃碼進站，還能自由選擇座位偏好，像是超熱門的富士山景座位、特大行李放置處附帶席、靠窗或是走道座位等，享受日本鐵道美景與舒適貼心的乘車體驗。

易遊網與星宇航空自即日起至1月23日強打「新年星旅程」專案，22個航點機位下殺7折起，出發日期可預訂至5月31。其中，星宇航空於2月12日開航台北、台中雙航點直飛宮古島，來回含稅最低只要6,608元。1月15日開通台北直飛鳳凰城航線，票價來回含稅最低2萬3,293元。

於活動期間訂購機票，還有機會抽到台北-安大略來回機票1張。易遊網限量加碼1月7日星宇航空神戶機票一口價7,777元的好康，1月23日再祭出宮古島機票777元的超殺驚喜價。

原文出處

延伸閱讀