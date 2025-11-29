台灣旅客熱門景點 商總赴沖繩拓銷創商機

▲全國商業總會於19日至24日由商總理事長許舒博率領2025「台灣民生消費品產業拓銷團」赴沖繩，展開為期6天的經貿推廣行程。（圖／商總提供）

[NOWnews今日新聞] 全國商業總會於19日至24日由商總理事長許舒博率領2025「台灣民生消費品產業拓銷團」赴沖繩，展開為期6天的經貿推廣行程。此行結合政府拜會、企業媒合與大型民眾活動，預估創造480萬美元（約新台幣1.5億元）潛在商機，展現台灣品牌在日本市場的高度影響力與成長潛力。



許舒博表示，台灣與沖繩地理位置相近，往返距離短、物流成本低，使沖繩成為台灣企業佈局日本的重要前哨站。每年有86萬名台灣旅客前往沖繩，無論是觀光、商務或民間活動，都展現出雙方活絡且穩健的連結。



許舒博說明，此次拓銷團共有24家台灣企業參與，展出內容橫跨食品、伴手禮、保健商品、文創等多元領域。活動期間安排多場一對一媒合會，共吸引26家日本企業到場洽談。



雙方針對通路需求、產品包裝調整、量產規格、合作方式等面向進行深入交流，日本買家普遍對台灣商品展現高度興趣，不少企業更主動提出後續試單、代理合作或商談進一步訪台的可能性。

許舒博強調，相較於以往拓銷團多以企業端B2B洽談為主，這次更安排參與台灣祭，讓台灣企業能直接面對日本消費者，獲得第一手市場反應，對調整產品方向與品牌定位大有助益。



多家業者均表示，透過面對面溝通，更能理解日本市場的實際偏好。美得食品觀察到，日本消費者偏好小巧精緻、包裝可愛的商品，尤其送禮時台灣造型包裝的設計較受歡迎，而日常自用則偏好更迷你化、方便攜帶的份量。順泰蜜餞則將話梅加入綠茶提供試飲，吸引沖繩民眾喜愛，這些來自市場的直接回饋，成為業者調整產品線與未來佈局的重要參考。



近年來，商總持續深化台日經貿網路，自2023年起陸續前往鳥取、福岡、東京、熊本等地交流，並多次接待沖繩縣府來訪。今年4月更與豐前市政府共同成立「台日交流中心」，象徵雙邊合作進入更緊密的新階段，提供想要落地日本之台灣企業一條龍服務，未來將持續協助台灣企業深耕日本市場，拓展多元合作領域，為兩國企業與民眾創造更多實質成果。

