台灣旅客赴韓成長27.5% 114年估破190萬人次

（中央社記者余曉涵台北6日電）台灣旅客赴韓國旅遊成長，根據韓國觀光公社統計，114年1月至11月訪韓台灣旅客已突破172萬人次；相較於113年同期大幅成長27.5%，預計114年整年度人數可超過190萬人次。

根據交通部觀光署統計，民國114年1到11月台灣旅客出國高達1738萬239人次，較113年成長11.96%。

台灣旅客出遊首選目的地仍為日本，不過韓國近年來成長幅度驚人，韓國觀光公社今天發布新聞稿表示，114年1月至11月訪韓台灣旅客已正式突破172萬人次，相較於113年同期大幅成長27.5%；依此增長趨勢，114年全年度人數，有機會挑戰190萬人次歷史紀錄。

韓國觀光公社表示，今年目標設定盼吸引230萬人次台灣旅客造訪韓國，並持續深化台韓觀光交流。

韓國觀光公社說明，今年持續推廣韓國的二、三線城市，以創造更高訪韓人數，因此設定為韓國中部觀光年，將與各大旅行社持續合作推出中部景點遊程。

韓國觀光公社指出，明天起到2月13日將在台北KOREA PLAZA打造韓國觀光名譽宣傳大使朴寶劍的專屬「寶劍ZONE」，設置朴寶劍大型背牆、人形立牌，並設立紫島熱門景點「紫色電話亭」，盼吸引更多旅客因此造訪韓國。

除韓國積極搶攻台灣旅客外，馬來西亞觀光局日前也宣布今年為馬來西亞旅遊年，目標希望吸引4700萬名國際旅客，全年度將推出超過300場重點活動，從華人農曆新年、穆斯林開齋節到原住民族的「沙巴豐收節（Tadau Ka'amatan）」與「砂拉越達雅節（Gawai Dayak）」等。（編輯：陳仁華）1150106