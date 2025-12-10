即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

日本青森縣外海前（8）日晚間11時許發生規模7.5的強震，而事發時下榻於青森一間旅館的台灣觀光客，第一時間臨危不亂「護住電視機」的畫面在社群瘋傳，也讓日本網友大讚應變得宜。對此，總統賴清德今（10）日表示，他看到赴日旅遊剛好碰到此次大地震的台灣民眾，在旅館中表達非常穩定的態度，「我認為我們的表現非常好」。





今早9時5分，賴清德與立法院長韓國瑜同場出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，並於會前短暫接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，日本發生規模7.5強震，一度引發海嘯，專家說未來一週可能出現比擬311強震，您有無透過什麼方式向日本表達關心？

對此，賴清德指出，他要代表全國人民對於日本日前發生的地震表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作能一切順利，他也看到我國民眾到日本旅遊剛好碰到這次地震，在旅館當中表達非常穩定的態度，「我認為我們的表現也非常好」。

他強調，台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來也希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。











原文出處：快新聞／台灣旅客遇青森強震「護電視」爆紅 賴清德大讚：穩定表現非常好

更多民視新聞報導

解放軍近期騷擾日韓 賴清德批非常不恰當：中國應體現大國責任

藍白粗暴二度封殺1.25兆國防預算 賴總統喊話在野「勿杯葛」

青森強震「台人死護電視」！日網挖「中、台差異」震撼跪了：雲泥之別

