台灣旅客阿布達比機場遭武裝警察帶走 外交部：釐清案情提供協助

週刊報導，雲林一對夫妻上周日（23日）晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，至今失聯3天，求助台灣外交部杜拜辦事處無果。外交部今天表示，駐杜拜辦事處今天已獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，提供民眾後續協助。

台灣旅客23日在阿布達比機場遭武裝警察帶走，外交部26日表示，駐杜拜辦事處已獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，提供民眾後續協助。（中央社資料照）

外交部說明，駐杜拜辦事處於24日上午接獲楊姓民眾電話告稱，其夫婿陳姓民眾於23日搭乘「阿提哈德航空」（Etihad Airways）班機抵達阿布達比國際機場轉機時，遭警察拘捕，楊姓民眾無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合，請外交部協助。

廣告 廣告

外交部說明，駐處獲悉後，已立即聯繫阿布達比警方了解原委，當地警方在今天（26日）已初步提供相關說明，目前駐處正與警方進一步釐清案情，以提供民眾後續協助。

外交部強調，外交部重視旅外國人權益，將密切關注本案並提供民眾必要協助。外交部提醒民眾搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫駐杜拜辦事處，電話：971-50-6453018。