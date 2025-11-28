台灣旅客阿布達比轉機遭武警帶走已獲釋 外交部：協助釐清遭捕原因
台灣陳姓民眾日前在阿布達比國際機場轉機，卻遭武裝警察拘捕帶走，目前已獲當地警方釋放。外交部今天表示，駐杜拜辦事處處長陳俊吉已先暫將陳姓民眾安置於職務宿舍，警方26日告稱逮捕原因可能涉及相關刑事案件，駐處目前仍在積極協助釐清陳姓民眾遭捕確切原因，持續全力給予必要協助。
外交部上午表示，駐杜拜辦事處連日積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫，駐處於杜拜時間28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓民眾已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，辦理解除旅行禁令，駐杜拜辦事處處長陳俊吉已暫時將陳姓民眾安置於職務宿舍，持續提供相關協助。
針對陳姓民眾在阿布達比國際機場遭拘捕案，外交部就目前協處經過及各項要點說明指出，駐杜拜辦事處24日接獲楊姓民眾通報後，第一時間即主動聯繫阿布達比警方，瞭解本案原委，過程中皆持續與楊姓民眾及家屬保持聯繫。
外交部表示，在初期資訊有限的情況下，駐杜拜辦事處仍同步透過多方管道積極瞭解案情，以當事人安全為首要考量，確認陳姓民眾是否遭受不合理對待。經駐處多方進洽與追蹤，26日獲當地警方告知，陳姓民眾已被移送至杜拜警察局關押，其人身安全無虞，並獲警方告稱逮捕原因可能涉及相關刑事案件。
外交部說明，由於台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供細節案由。
為及時確保當事人權益，外交部指出，駐處主動建議家屬盡速聘請律師，由律師依法行使探視權及閱卷瞭解案情，惟依杜拜法律，僅限當事人家屬才能聘請律師進行訴訟程序，駐處無法代為聘請，因此駐處多次促請楊姓民眾或其直系親屬，盡速前往杜拜處理委任律師事宜，以利在符合當地法規下盡早啟動法律協助，讓駐處能提供更全面的支援，駐處也同步評估、積極尋洽其他司法及行政協助的可能性。
外交部表示，駐處於杜拜時間28日凌晨1時30分接獲家屬楊姓民眾電告，陳姓民眾已獲警方釋放，駐杜拜辦事處處長陳俊吉立即將當事人暫時安置於職務宿舍，持續提供協助，包括核發後續旅行文件等。但因11月29日至12月2日適逢杜拜國定假日，陳姓民眾仍須於12月3日前往警局，辦理解除旅行禁令，至於陳姓民眾遭捕確切原因，駐處仍在積極協助釐清。
外交部說，將持續全力給予台灣旅外民眾必要協助，並在符合當地法令前提下，為台灣民眾爭取最大權益。
