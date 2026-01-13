台灣旅美鋼琴家陳涵專輯入圍葛萊美獎 (圖)
台灣旅美鋼琴家陳涵（圖）錄音作品「佛羅倫絲．普萊斯」入圍第68屆葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏」獎，最終結果將於美國時間2月1日揭曉。（陳涵提供）
中央社記者趙靜瑜傳真 115年1月13日
