台灣旅遊交流協會考察花蓮

台灣旅遊交流協會為實地考察花蓮震後復甦情形及深化觀光產業交流，特別移師花蓮舉辦理監事會議，由理事長張家祝及主委賴瑟珍率領理監事一行人，展開為期兩日的花蓮參訪行程。

理監事團隊於花蓮縣政府拜會交流，針對花蓮觀光政策方向、旅遊市場趨勢及產業合作機會進行意見交換。透過實地走訪景點、品嚐原住民特色餐飲與體驗活動，見證花蓮的復甦，並拜會縣長徐榛蔚進行觀光振興意見交換（見圖），後續將持續扮演交流平台角色，促進更多跨產業合作。

主委賴瑟珍表示，此次花蓮行不僅是例行理監事會議，更是一趟結合會議、考察與深度體驗的觀光踏查行程，花蓮縣政府在震後相當積極推動各項復甦措施，透過此次實際走訪花蓮，讓旅行社及飯店等觀光業界領航者，以第一線視角理解花蓮的復甦，已經準備好迎接遊客前來。

理事長張家祝表示，行程首日前往太魯閣，實際走訪瞭解到太魯閣依舊美麗，且台八線已順暢通行，但許多人都還以為太魯閣仍為封閉狀態，太魯閣晶英酒店依舊提供高品質旅宿服務，除了太魯閣，花蓮也還有許多新興的景點、體驗活動及部落旅遊，相當精彩。雄保聯合國際旅行社董事長戴啟珩、鳳凰國際旅行社董事張金明、福容大飯店總經理楊正弘、台灣中國旅行社董事長黃德貞、雄獅旅遊集團財務管理總經理黃國瑜、福華大飯店總裁廖東漢、美霖藝術董事長賴意珺、台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏、優遊吧斯董事長鄭虞坪、上海商業儲蓄銀行文教基金會前秘書長周慶雄也都提出各自專業領域看法，期盼為花蓮觀光復甦盡一己之力。

此次行程走訪太魯閣西寶國小及山下村，讓與會成員對花蓮的認識不僅止於風景，更能看見人與土地之間的連結。在七星潭實地感受太平洋遼闊景觀與海岸自然地景，於在地私房料理用餐，品嘗融合在地食材與家常風味的料理，實際感受花蓮飲食文化所展現的生活感與地方特色，走訪七星潭柴魚博物館，體驗刨柴魚片DIY，透過動手製作與導覽解說，深入了解在地漁業及結合觀光的文化體驗。更多觀光資訊請見花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw/Default.aspx）、花蓮觀光粉絲團或花蓮旅遊小助理(https://hualien.trav-el/ai-service)。