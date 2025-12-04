台灣旅館節全國餐旅服務競賽日月潭登場 83隊齊聚爭鋒展現服務力

2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽，今年有83支隊伍、超過200名選手同場競技。（圖：南投縣政府提供）

由南投縣旅館商業同業公會主辦的「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」4日在日月潭瑞居渡假飯店登場，今年共有83支隊伍、超過200名選手同場較勁「整床」與「托盤」兩大項目，競爭熱度創新高。南投縣長許淑華鼓勵選手，期盼大家彼此觀摩交流、挑戰自我，共同提升餐旅服務專業。

開幕儀式由許縣長與南投縣旅館公會理事長李吉田、交通部觀光署旅宿組科長柯乃文、日月潭國家風景區管理處長柯建興、縣議員王秋淑及魚池鄉長劉啟帆等貴賓共同啟動，宣告賽事正式展開。

許縣長致詞表示，南投是觀光大縣，長久以來透過產官學合作致力於提升餐旅產業服務品質，期望藉此提振國民旅遊，也要特別感謝旅館公會的李理事長，17年以來都能堅持辦理，擴大整個南投縣的餐旅服務量能，餐旅服務競賽不僅是展現專業能力的舞台，更是培育新世代餐旅人才、推動產業升級的助力。

李吉田理事長指出，自2008年創辦「餐旅服務競賽」以來，這項賽事已從地方活動發展為全國最具代表性的餐旅技能舞台，每年都吸引眾多青年展現專業；今年報名隊數也突破以往增加到83隊，最遠還有來自台東專科學校的隊伍，就是要讓比賽成為一個讓學界與產業交流，甚至成為業界選材的機會，協助更多青年學子投入餐旅行業，打造產業新動能。

競賽分為高中職、大專與在職組三大組別，「整床競賽」強調協作默契、鋪陳流程與成品整潔度，「托盤競賽」則考驗穩定度、儀態與行走技巧，是全台唯一規模最大、賽制最完整的餐旅服務技能賽事。今年評分更加入流程標準化、臨場應對及服務美學等指標，全面檢視選手專業力。

縣府觀光處表示，面對少子化與餐旅業缺工挑戰，縣府將持續透過競賽協助業界發掘人才、媒合青年就業，同時推動永續旅遊與國際化。近期舉辦的「南投花卉嘉年華」及「南投旅遊好康月—普發現金加碼專案」，也期待帶動旅宿需求、提高旅客留宿率，促進產業整體成長。（張文祿報導）