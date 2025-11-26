台灣早有企業週休三日！雲品飯店試行1年多 董座揭「3大驚人成效」

雲品日月潭溫泉酒店試行週休3日，帶來3大成效。資料照。翻攝自雲品溫泉酒店日月潭臉書



週休三日近日話題再起，其實國內產業已在試辦。日月潭雲品溫泉酒店自去年9月實施週休三日，雲品國際董事長盛治仁昨表示，新制推出後出現3大明顯轉變，包括「履歷暴增10倍」、「離職率降到個位數」、「員工更有光榮感」，至於未來是否擴大實施，還要再評估。

盛治仁昨在「2025台灣樂活永續協會論壇」分享試行週休三日的想法與成效。他說，疫情過後，年輕世代就業觀念出現轉變，選擇工作考量首位是「自由與時間」，而非薪資，使得飯店業調高月薪2到3成仍找不到人，因此試行週休三日。

盛治仁表示，雲品的週休三日沒有影響員工薪水，而是直接把每週工時從40小時降到32小時，每天仍維持上班8小時，雖然人力成本增加，但若能建立高品質、低流動率的長期發展團隊，長遠來看將能省下大量的培訓與再招募成本。

盛治仁說，自9月試行以來，帶來3大顯著成效。第一，履歷數量暴增10倍，只是「數字漂亮不代表問題解決」，許多求職者為了週休三日而來，進入服務業後仍因吃不消而離開。

第二，離職率大幅下降。平均每月僅有個位數，實習生也願意轉正職，幾乎不再需要對外招募新人。

第三，員工光榮感及向心力提升。公司實施週休三日後，員工受到身邊親友、同業的羨慕，有助建立員工對企業的認同感與歸屬感。

目前看來週休三日在雲品溫泉酒店實施成效不錯，是否會擴大到旗下其他飯店？盛治仁說，會再評估。

