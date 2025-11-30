台灣早產率上升醫護成關鍵 高醫邀巴掌仙子回娘家溫馨團聚

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學附設醫院新生兒科每年照顧超過 200 位早產兒，在新生兒科團隊完善照護下，讓這群「巴掌仙子」健康成長，今(30)日邀請70名早產兒回娘家相聚，由家人陪同到高醫重逢，現場還播放早產兒住院期間的成長紀錄影片，氣氛溫馨而感人。

今年3歲的鄭小弟弟的爸媽是透過試管方式受孕，懷了雙胞胎，但懷孕過程不穩定，一直臥床安胎及藥物治療，2個小兄弟在24週後報到，他出生體重僅595公克，弟弟僅412公克，因為心跳及血氧十分不穩定，經緊急插管處置後進入新生兒加護病房接受照護，令人難過的是，出生第二天弟弟當了小天使。

廣告 廣告

家人回憶孩子在醫護團隊努力照護下，經過5個多月後順利出院返家，如今小小勇士已滿3歲了，非常活潑可愛；小兒部新生兒科主任鐘浩瑋指出，早產不僅依胎齡判定，也需考量出生體重，很高興看到孩子們健康長大。

高醫表示，近年來台灣早產率呈上升趨勢，根據衛生福利部國民健康署統計，2022至2024 年早產兒的比例，平均達10.88%，即平均每10名新生兒中就有1人是早產兒，過去早產兒醫療費用相當龐大，但健保開辦後讓醫護人員與家長得以無後顧之憂全力投入救治，醫療品質也大幅提升。

高醫每年約有200多位早產兒出生或入院治療，醫療團隊提供全面完善的精準照護，讓這群巴掌仙子都能獲得最佳醫療協助，統計出生體重1000公克以上的早產兒，存活率可高達九成，1000公克以下或患有重度先天性疾病的新生兒，治療成果也越來越好。

「早產兒回娘家」活動除讓家長彼此交流育兒心得，院方也邀請眼科部、復健部、小兒神經科等多位專科醫師分享早產兒照護要點，並安排身體檢查、發展評估、闖關遊戲及抽獎等活動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

濱崎步「對1萬4000席空席唱整場」 天后孤獨開唱真相曝

濱崎步上海開唱臨時被取消！「仍獨自登台唱完」空蕩畫面流出

