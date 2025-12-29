台灣昂首向前！總統府賀年卡設計出爐 春聯「七喜春來」寓意曝光

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

總統府今（29）日召開記者會，亮相明年（2026）農曆賀年卡、春聯等設計內容。本次以「馬」為概念設計，並採用馬蹄、韁繩的畫面，更選擇紅色等3色作為整體色調，而打開代表內斂與沉著的灰色信封後，就會看到喜氣的顏色，而看到祝福語「奔騰的年代 台灣昂首向前」，再搭配馬匹昂首姿態，象徵台灣在2026年充滿自信的精神；此外，春聯上的題字「七喜春來」更代表「幸運好事，迎春順達」。

今年的春聯為「七喜春來」代表「幸運好事，迎春順達」，而七的原因是「馬」在12生肖中排名第7，而7也代表幸運、喜事連連的意思；「七喜」在春聯右下角也特別註記是平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂。

此外「七喜春來」春聯的筆母上頭以馬頭做為剪影，提示今年是馬年，而在春聯最上頭有台灣最高峰玉山的剪影，也象徵國家的精神高度和人民共同的仰望方向。

本次總統府賀年卡系列的設計師為諾米（陳于峰），他說明這次以「馬」為概念設計，並採用馬蹄、韁繩的畫面；色彩上選擇紅色、黃色、金色作為整體色調，而打開代表內斂與沉著的灰色信封後，就會看到喜氣的顏色，而看到祝福語「奔騰的年代 台灣昂首向前」，再搭配馬匹昂首姿態，就是象徵台灣在2026年充滿自信的精神。

同時諾米也說，喜歡灰色與紅色的之間對比，就像是2026年未來會更好，且設計賀年卡時特別挑接近車票的尺寸，因為馬在古時候是交通工具，象徵這批充滿自信的馬匹帶領大家勇往直前。

本次總統府賀年卡系列的設計師為諾米（陳于峰）。（圖／民視新聞）

在福袋設計方面，諾米指出正面有一整批馬，而背面的金色U型來自馬蹄的形狀，「不論是在馬匹神形姿態，或者馬蹄的印象，整個福袋都象徵充滿自信、穩固步伐、勇敢向前」；由於福袋有金色部分會反光，則是希望大家收到福袋時，能感受到馬匹身上的紋路金光閃閃、福氣的樣子，讓收到的人感受到2026年充滿希望與幹勁

面對賀年卡發送方式與時程，郭雅慧則說明，本次致賀對象包含各國正副元首、政要、國際友人、海外僑領與中央部會首長、地方政府首長、民意代表,以及學術、藝文、企業界等國內各行業具代表性人士；電子賀卡即日起上掛「總統府全球資訊網」首頁，民眾除可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，也能透過電子郵件轉寄。

就春聯、紅包袋發送方式與時程，郭雅惠也透露，發送時間為明年（2026）1月31日（六）起至2月13日（五）止，而發送地點則配合總統府開放參觀活動發送給參觀民眾，以及就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。

至於福袋發送方式與時程，郭雅慧則強調，總統及副總統於春節訪視行程中親自發送，走春行程將於總統府官網公布。

