台灣明年人均GDP將衝破4萬美元！超越日韓 專家：晉升東北亞最富裕

財經中心／黃韻璇報導

人工智慧（AI）的全球競賽火熱，台灣經濟因此大幅發展，台灣今（2025）年人均GDP有望贏日本、韓國，經濟部長龔明鑫日前表示，在AI需求的帶動下，主計處預測，台灣今年人均GDP將突破3.8萬美元，明年可望破4萬美元，再創新高。財經專家游庭皓就解析，「台灣已成為台日韓三國中的領頭羊，晉身東北亞最富裕經濟體，開始追逐新加坡與香港」。

2019到2025年人均GDP增加超過1.1萬美元。（圖／翻攝自游庭皓臉書）

經濟部長龔明鑫這個月16日出席活動時，分享主計總處的預測，表示台灣今年人均GDP將突破3.8萬美元，創下歷史新高，且預估明年更將跨越4萬美元，直言「在國際局勢動盪的背景下，台灣經濟表現仍相對突出，且長期趨勢穩健向上」。

廣告 廣告

財經專家游庭皓就在臉書分享主要經濟體近年美元人均GDP排名，表示「台灣持續向前，日本卻是倒退路」。提到在疫情以來，台灣在富裕經濟體中默默前進，2019到2025年人均GDP增加超過1.1萬美元，如今已來到3.78萬美元，全球排名一口氣往前推進6名。

韓國人均GDP最快今年被台灣超車。（圖／翻攝自總統府提供、unsplash）

游庭皓指出，日本則是少數，還在倒退走的成熟經濟體，不僅人均GDP比2019年還少，僅剩3.47萬美元，又受日圓貶值影響，排名更大幅滑落13名，成為富裕國家中，極為罕見的負成長案例。他認為，隨著名次快速上升，台灣已成為台日韓三國中的領頭羊，晉身東北亞最富裕經濟體，開始追逐新加坡與香港。

此前，韓國媒體也韓國媒體更引述相關數據，推估韓國人均GDP最快今年被台灣超車，據《韓聯社》先前報導，南韓政府引述該國統計數據與中華民國主計總處數據推估，今年南韓人均GDP約為3萬7430美元，低於台灣的3.8萬美元。事實上，兩國人均GDP的差距過去曾高達近1萬美元，若今年真的台灣真的超越南韓，這將是自2003年韓國反超台灣以來，時隔22年再度發生逆轉。

更多三立新聞網報導

韓國恐重演1997金融風暴？她比較「台韓1數據」：台灣每代人都強的要命

韓國人均GDP「今年恐被台灣超車」！韓網喊丟臉 曝1關鍵：沒什麼好驚訝

全球最大經濟體「護照跌出前10名」！20年來最低 台灣免簽136國排名曝

斷交台灣給難堪！南韓派「他兒子」當駐中國大使 掀開台韓不堪往事

