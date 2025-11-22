台灣明年首辦室內拔河世錦賽 協會舉行國際邀請賽訓練選手

保持一致的低角度，全隊同時往後拉，景美師大女子拔河聯隊C隊，沒遭遇泰國隊多大抵抗，連拿2局，搶下積分。而聯隊的A隊B隊和D隊，各自在河道拚戰，稍後也碰頭。

景美師大女子拔河聯隊教練郭昇表示，「1年半沒有在碰室內的，那這一次就把台灣辦的國際邀請賽，我就覺得就把選手拆成4隊，讓他們下去試，把平常訓練的東西，拿上來試看看，看能不能夠以賽代訓。」

景美師大聯隊成績輝煌，但過去1年半都比室外賽，教練郭昇希望這次國際邀請賽，讓選手找回室內賽感覺。

而台灣明年3月將首度舉辦「世界室內拔河錦標賽」，下個月（12）就將選拔國手，景美女中拔河隊隊長、高三的徐怡樺很希望能入選。

景美女中拔河隊隊長徐怡樺表示，「在平常練習的時候努力一點，然後如果郭老師有給我機會，跟學姐配隊的話，就把握機會。」

在國體大進行的錦標賽暨國際邀請賽，世界拔河總會副會長迪爾也專程來台，親自下場擔任裁判，也提建言。

中華拔河運動協會副理事長郭稚輝表示，「其實我們辦的經驗比世界都好，尤其是裁判。」

拔河協會指出，到時將以最高規格迎接各國代表隊，而選手和教練期待在台灣出賽的機會，讓家人、朋友能親眼見證努力與表現。

