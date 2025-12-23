台灣星巴克才有！客製1服務日、韓全都碰壁

▲台灣星巴克才有「去冰補牛奶」服務，網友在韓國拿到剩半杯，直呼「在台灣被慣壞了」、「大心碎」。（圖／記者蕭涵云攝）

[NOWnews今日新聞] 在台灣星巴克點餐，許多人會在調整冰塊份量後，再和店員要求補滿牛奶，不過一名網友近日發文表示，他到韓國以同樣方式點餐時，卻只拿到半杯飲料，忍不住感嘆「真的在台灣被慣壞了」、「原來星巴克在不同國家其實沒有完全統一標準」，讓不少人也直呼日本也不會補滿，只有台灣會有這項「獨有的客製化服務」。

一名網友在社群平台threads上發文表示「韓國星巴克去冰竟然不會補奶！！！！ 真的在台灣被慣壞了」，結果拿到的飲料剩半杯，讓他大心碎，貼文一出後，許多網友也跟著留言回覆「台灣沒加滿會被PO上網罵，超好笑」、「上次去日本也是」、「在國外就照SOP作業 才不會主動幫你補奶補茶」、「其實這個大多數國家都是這樣 我朋友去越南點越南咖啡去冰 咖啡只有1/3」、「義大利去冰也不會補」。

不過也有網友留言指出，韓國星巴克可以補牛奶跟他說우유 많이，但不會補滿滿，他們政策上規定是冷飲補100ml，但冰塊的話可以補超滿」並表示「台灣星巴克很早期去冰或少冰都是不補的，是後來手搖飲盛行，手搖飲的少冰或去冰依然還是滿杯，結果造成一堆奧客到星巴克拿到不滿杯的飲料就開始抗議，抗議一杯這麼貴的咖啡卻不滿杯，於是星巴克就只好都把少冰或去冰的飲品補滿杯了。 所以，在台灣星巴克喝到依然滿杯的去冰或少冰的飲料，要感謝前人奧客」。

