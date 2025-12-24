台灣星巴克「這服務」太貼心！她去韓國消費喊心碎：被慣壞了

台灣星巴克一項「超貼心服務」，讓妹子說真的被慣壞了。示意圖／Pixabay

台灣各行各業的服務態度可是大家有目共睹的，不管是零售業、餐飲業，第一線工作人員的服務態度都非常好，甚至可以用「貼心」來形容。一名女網友在台灣星巴克因為享受「這項服務」習慣了，到韓國星巴克消費時，竟然沒有這項服務，讓她說「整個大心碎」，但也說真的是在台灣被慣壞了。

原PO在Threads發文敘述事情經過，她說在韓國星巴克點了一杯鮮奶換豆奶的飲料，問店員說「去冰會補豆奶嗎？」店員聽不懂，最後回她：「對。」但自己拿到的飲料去冰後卻只剩半杯的量，根本沒有補豆奶。她說，點餐時也有跟店員反覆確認，店員很客氣地回覆：「對。」後來才發現，那可能就是雙方語言沒完全聽懂時，基於禮貌回覆「對」的那種對，整個過程是沒有提到去冰量會變少的。

原PO說，其實在一般飲料店，去冰沒滿杯也覺得很正常，台灣也很常見。只是因為在國外點了自己很熟悉的星巴克，結果和台灣的經驗差滿多，所以才想分享自己的經驗給大家。

有網友表示，韓國的星巴克可以補牛奶，但不會補滿，政策上規定是冷飲補100ml，但是冰塊可以補到爆。也有網友認為，這是台灣賣飲料的獨有習慣，認為大多數國家去冰都不會補滿，之前朋友去越南點咖啡去冰，結果拿到手的咖啡只有1／3滿，連店員都覺得很奇怪，都點冰咖啡了，還要去冰，只能說台灣賣飲料的「客製化」做得太多了。

原PO表示，自己會發這篇文章，只是想要提醒自己，也想分享給同樣不知道「星巴克在不同國家其實沒有完全統一標準」的人，所以也才會說在台灣被慣壞，「其實在一般飲料店，去冰沒滿杯我也覺得很正常，台灣也很常見。只是因為在國外點了自己很熟悉的星巴克，結果和台灣的經驗差滿多，才想上來分享」。

有網友說明，台灣星巴克很早期去冰或少冰都是不補的，是後來手搖飲盛行，手搖飲的少冰或去冰依然還是滿杯，結果造成一堆奧客到星巴克拿到不滿杯的飲料就開始抗議，抗議一杯這麼貴的咖啡卻不滿杯，於是星巴克就只好都把少冰或去冰的飲品補滿杯了。

還有許多網友紛紛分享各國星巴克去冰的不同經驗，「香港少冰也會跟你說飲料會變少」、「加拿大的也會補滿欸，我每次點冰焦糖瑪其朵少冰，他們還是有給我補滿奶」、「LA的好像也都會補滿耶，今年8月在LA各地迪士尼、Las Vegas、市區outlet 喝了好多杯抹茶拿鐵去冰都有補滿，我還都換成豆奶」、「義大利去冰也不會補」、「日本也是」。



