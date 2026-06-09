台灣星級溯源餐廳評鑑 已成長到超過1600家

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台灣農業跨域發展協會(AMOT)推動餐廳使用產銷履歷有機食材評鑑。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕為鼓勵餐飲業者多用產銷履歷與有機食材，台灣農業跨域發展協會(AMOT)自2013年起依餐廳使用履歷與有機食材的比例評鑑星級，從一開始僅4家餐廳，去年已成長到超過1600家，AMOT表示，去年相關餐飲業者使用履歷或有機食材用量已達5820噸。

農業部推動產銷履歷與有機標章，希望可讓民眾吃得更安心，AMOT建立餐廳業者使用產銷履歷與有機食材的評鑑制度，AMOT秘書長張奐雲表示，該協會2013年成立就推動倡議食材透明和可溯源，並且依照餐廳菜色內容使用多少比例的產銷履歷或有機農漁畜產品評鑑星級。

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呂奐雲表示，剛開始只有4家餐廳加入，隔年因部分餐飲業者認為成本大增，一度退到只剩下一家，但隨頂新假油案等事件爆發，民眾愈來越重視食安，也吸引更多餐廳業者響應，去年整體溯源食材使用量就達5820噸，也有許多餐飲業者直接跟農民契作，讓農民收益更穩定，她表示，很多餐飲業者改用產銷履歷或有機食材，如獲三星評鑑的港都熱炒，許多菜色原料都用產銷履歷食材，像是該熱炒的蝦仁都是用國產履歷蝦，雖成本增加25%，但對消費者售價不變，因業者認為可形塑品牌與提升品質。

張奐雲表示，目前全台的溯源餐廳已經超過1600家，去年新增22家餐飲品牌加入，包含饗賓集團旗下的旭集、饗饗、饗食天堂、饗AJOY等，還有漢來集團的漢來蔬食、北投老爺與友達光電的5座廠區員工餐廳等。

張奐雲表示，台灣產銷履歷制度溯源完整，餐廳使用履歷食材的評鑑方式也吸引日本、歐盟等前來取經。

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