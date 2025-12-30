台灣星級車輪餅飛上3萬英呎！華航長程航班吃得到T+T招牌菜

搭華航長程航班，可以順便品嘗台北米其林一星餐廳「T+T」的招牌料理了。（T+T供圖）

飛長程航班不再只能看電影、補眠打發時間了，現在還能順便解鎖星級料理。華航從2026年1月1日起，攜手連續6年拿下米其林一星的當代料理餐廳「T+T」，在飛往歐美與大洋洲的長程航班推出聯名餐點，不只把餐廳搬上飛機，更把台灣在地風味、東南亞香料和法式精緻手法全都呈現在餐盤裡。

豪華商務艙的套餐最吸睛，「玫瑰鴨松露車輪餅」成了餐桌主角，這道把台灣熟悉小吃化身星級料理的創意小點，讓旅客在萬呎高空也能感受到街邊的溫暖日常。其他餐點像是酥香的麥片鱈魚配綠胡椒醬汁、清爽青木瓜沙拉搭干貝、香草軟絲與蓮霧三明治，還有溫潤瑤柱雞湯，每一口都像是旅行的驚喜。

廣告 廣告

鹹香鬆柔的「玫瑰鴨松露車輪餅」，是「T+T」最經典的料理，在商務艙和豪華經濟艙都點得到。（T+T供圖）

豪華經濟艙則有紅咖哩炙烤雞腿雞油飯，經濟艙主菜黃咖哩嫩燒雞飯，加上青木瓜鳳梨沙拉，還可以自由調整醬包、泰式酸甜鹹的口味。

豪華經濟艙供應的「紅咖哩炙烤雞腿雞油飯」夠味且分量十足。（T+T供圖）

想在機上有奢華體驗，可以在班機起飛24小時前上官網預訂。

經濟艙主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」，吃得到青木瓜鳳梨沙拉，還能自由調整酸甜鹹的口味。（T+T供圖）

經營兩家米其林餐廳的「豊漁餐飲集團」也宣布，旗下親民品牌「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚屋」將在12月31日跨年當天，同步進駐台北101的B1美食街。牛喜提供個人鍋的壽喜燒與博多水炊鍋，還能加價升級A5黑毛和牛特盛，水炊鍋湯頭溫潤，搭配手工雞肉丸或限定和牛餃，吃得暖心又滿足。

「牛喜壽喜燒水炊鍋」主打A5級的黑毛和牛。（豊漁餐飲集團供圖）

長浜魚屋則是福岡屋台風格，直送日本海鮮做成黑鮪魚丼、豪華海鮮丼，多達10多種當季鮮味，海膽、鮭魚卵一次滿足。

「長浜魚屋」把日本直送的海鮮，做成澎派的海鮮丼飯。（豊漁餐飲集團供圖）

Info

牛喜壽喜燒水炊鍋（台北101店）

地址：台北市信義區市府路45號B1（台北101購物中心B1美食街）

營業時間：11：30～20：30

長浜魚屋（台北101店）

地址：台北市信義區市府路45號B1（台北101購物中心B1美食街）

營業時間：11：30～20：30



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／宵夜救星！麥哲倫、法大現炸雞腿甜嫩爆汁超過癮

正男報食事／南京三民站超人氣美食！河內河粉用大量牛骨熬清甜湯頭、現燙生牛肉嫩甜迷人

正男報食事／興南夜市激推4間超人氣小吃！Google評價平均超過4.5顆星