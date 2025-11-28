台灣映畫創刊20年 川瀨健一持續向日本介紹台灣

（中央社記者邱祖胤台北28日電）日本學者、電影研究者川瀨健一因為熱愛台灣電影，從1980年以來的40多年期間，每年都來台灣不間斷，除了出版多本關於台灣電影的研究，更創辦「台灣映畫」，川瀨健一說，「台灣電影的美好，一定要讓日本人知道。」

現年78歲川瀨健一接受中央社專訪表示，40年前他剛到台灣，看到吳念真的電影「多桑」，劇情夾雜著日治時代遺緒與國民黨時代的壓抑氣氛，同時也讓人看到台灣人的辛苦，讓他很想將台灣電影中所呈現的台灣介紹給日本。

川瀨健一告訴中央社記者，當時對他而言，日本什麼都可以拍，什麼都不奇怪，因此剛來台灣時，對戒嚴時期的台灣十分好奇，也對如此嚴格管制下的環境所呈現的時代感到印象深刻，覺得自己一定不能錯過。

川瀨健一出生於奈良，龍谷大學畢業，並在佛教大學專攻科修業，曾任教職長達28年，有一段時間在台南真理大學任教。

從事佛教及宗教民俗相關研究的川瀨健一，最早計畫前往中國踏察，深入了解更多關於亞洲地區民眾與佛教的關係，但當時中國的管制很多，於是他轉而來台灣，沒想到就此與台灣結下不解之緣。

川瀨健一表示，他還記得1980年剛到台灣時，驚覺台灣和日本有很多不一樣，許多內容在日本都看不到，卻又讓人感覺特別親切，於是決心要留下來體驗這裡的老百姓生活，親身感受這裡的一切。

這段期間，川瀨健一在台灣買了許多VHS錄影帶，想從電影了解台灣，對侯孝賢、吳念真的電影印象深刻，尤其吳念真的「多桑」讓他非常震撼，他馬上想辦法和對方聯繫上，之後幾乎每次來台都會和吳念真碰面，聊台灣的電影及更多關於台灣的事。

漸漸的台灣影視圈都知道，有一位日本人對台灣電影如數家珍，而且熱愛台灣，川瀨也因此認識了不少朋友，如導演李行、林福地，影評人黃建業、張昌彥，作家黃春明，以及演員郎雄、孫越等人；後來更因研究台灣的版畫與年畫，與已故前文建會主委陳奇祿、藝術家潘元石以及版畫家林智信成為朋友。

川瀨健一說，他手機通訊錄裡的台灣朋友就有300多位。

川瀨健一熱愛台灣電影的程度，除了「40多年持續來台不中斷」以及交友廣闊，更出版多部關於台灣電影著作，包括「邁向台灣電影」3冊、「殖民地台灣上映的電影」3冊、「台灣電影饗宴─百年導覽」，以及以編年方式撰寫「台灣上映電影研究」，包括1945至1949、1950至1951以及1952至1953等3部。

川瀨健一更在2006年創辦「台灣映畫」，以年刊的方式介紹關於台灣電影的一切，除了他自己撰稿之外，也向台灣電影人及學者邀稿，並翻譯成日文，盡可能貼近台灣電影現況，如2025年「台灣映畫」就特別介紹以「基隆七號房慘案」獲得第一屆台語片影展最佳女配角獎的洪明麗，「魏德聖三部曲」，「陸小芬的上海」以及關於2024年金馬獎的相關報導。

川瀨健一表示，老百姓的生活才是認識一個地方最真實的方式，他研究台灣電影，也經常來台灣生活、交朋友，這樣的方式將會一直持續下去。（編輯：張銘坤）1141128