台灣是供應鏈關鍵 台美經濟對話將登場

台灣是供應鏈關鍵，台美經濟對話明年初將登場。(Canva)

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）日前表示，台灣在全球供應鏈中具備關鍵地位，不僅受邀參與美國主導的人工智慧（AI）供應鏈戰略倡議首屆峰會，台美雙方也規劃於明年初再度舉行「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），持續深化雙邊經貿合作。





美國國務院指出，海柏格12日與日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國代表共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），正式啟動「矽和平」倡議，目標在於確保AI產業所需關鍵礦物與材料的供應鏈安全。同日舉行的首屆「矽和平峰會」，邀集8個具備先進AI供應鏈生態系的國家參與，台灣則以嘉賓身分出席，並參與半導體與製造業等重要場次。

海柏格於16日與亞太媒體簡報時指出，台灣在峰會相關討論中全程參與並作出實質貢獻，顯示台灣在製造與半導體領域的重要性。他強調，正因台灣在供應鏈扮演關鍵角色，美方認為有必要先透過雙邊機制，優先討論核心經濟與產業議題，再視情況擴展至多邊架構。





針對未來發展，海柏格透露，「矽和平」未來可能持續擴大成員，預計明年第1季宣布新加入國家，但仍需保留空間，讓敏感議題能在雙邊層級推進。台灣駐美代表處則表示，EPPD自2020年啟動以來已召開5屆，為台美重要經貿合作平台，下屆會議將適時對外說明。